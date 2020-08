Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.08.20 | Überblick

US-Komikerin Amy Schumer: «Kann nie wieder schwanger sein»

LOS ANGELES: US-Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer fühlt sich nach eigenen Worten nicht mehr zu einer weiteren Schwangerschaft in der Lage. «Ich habe beschlossen, dass ich nie wieder schwanger sein kann», sagte die 39 Jahre alte Schumer in der «Sunday Today»-Show, wie das US-Promiportal «People» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete.

Schwanger mit ihrem Sohn Gene David, der jetzt 15 Monate alt ist, wurde sie per künstlicher Befruchtung, auch In-vitro-Fertilisation (IVF) genannt. Der Vater des Kindes ist Schumers Ehemann, der Koch Chris Fischer (40). «Wir haben IVF durchgeführt, und IVF war wirklich hart für mich», sagte sie. «Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder eine IVF machen könnte.»

Schließlich habe sie sich mit der Vorstellung versöhnt, keine Kinder mehr austragen zu können. «Wir dachten über eine Leihmutter nach, aber ich denke, wir warten noch eine Weile ab.»

Neues «Wild»-Video von John Legend - Hinweise auf Schwangerschaft?

LOS ANGELES: US-Sänger John Legend (41) heizt mit dem Musikvideo zu seinem Song «Wild» Spekulationen um weiteren Familiennachwuchs an. Legend und seine Frau, Model Chrissy Teigen (34), erwarteten ihr drittes Kind, berichteten Promi-Portale wie «People.com», «Us Weekly» und «TMZ.com» am Donnerstag (Ortszeit) - offiziell bestätigt wurde das von Sprechern des Paares zunächst nicht.

Doch US-Medien verweisen auf angeblich versteckte Hinweise: In dem Video zu dem Song stellen die beiden in romantischen Szenen ihre Liebe zur Schau. Zum Ende hin laufen sie mit Tochter Luna (4) und Sohn Miles (2) an einem Strand entlang, dann umarmt Legend seine Frau, die beide Hände über ihren leicht gewölbten Bauch hält.

Teigen verlinkte am Donnerstag auf Twitter einen Post des Musikvideo-Dienstes Vevo, der das «Wild»-Video mit dem Hinweis versah, es enthalte eine «wunderbare Überraschung». Teigen postete ein Smiley-Emoji mit drei Herzen. Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet.

Ali Mitgutsch und die Rückschau auf seine Lebensreise

MÜNCHEN: Ali Mitgutsch wird wohl keine neuen Wimmelbücher mehr malen. «Das Zeichnen war für mich eine unendlich lange, oft auch beschwerliche, aber stets glückliche Lebensreise, auf die mir nur noch die Rückschau bleibt», sagte der Münchner anlässlich seines 85. Geburtstages am Freitag (21. August) der Deutschen Presse-Agentur. «Heute bin ich froh, wenn mir mein Stück Apfelkuchen nicht von der Gabel rutscht. So oder so ähnlich sehen heute die täglichen Herausforderungen für mich aus.»

Mitgutsch gilt als Schöpfer der Wimmelbücher, von denen Millionen Exemplare in aller Welt verkauft wurden. 1968 kam der erste Band heraus, «Rundherum in meiner Stadt», der ihm im Jahr darauf auch den Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis einbrachte. Ein häufiges Motiv in seinen Büchern: Seine Heimatstadt. «München gilt ja an vielen Stellen als besonders malerisch. Für mich war und ist aber der eigentliche Ort, an dem für den Zeichner wirklich etwas passiert, in ihm selbst. Die Inspiration, die er mitbringt, in dem er in einem Ort etwas erkennt, eine eigene Geschichte in den Geschichten der anderen.» Eine seiner wichtigsten Quellen für Eingebungen: «Die Menschen im Englischen Garten».

Trotzdem sieht der Künstler manches in seiner Stadt kritisch, vor allem die Gentrifizierung in vielen Vierteln und die enorm hohen Mieten. Er hoffe, dass die Kräfte für einen Kampf um bezahlbaren Wohnraum nicht versiegen werden. «Denn dieser Kampf ist so lange nicht vorbei, so lange so viele Münchener weiter unter den Missständen der Wohnungspolitik zu leiden haben.»

Judi Dench geht trotz schlechter Augen zum Malen

BERLIN: Die britische Schauspielerin Judi Dench (85) besucht einmal in der Woche eine Malgruppe. Früher habe sie gerne und viel gelesen, aber leider seien ihre Augen schlecht geworden, dass das nicht mehr gehe, sagte Dench der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag). «Ich sehe nicht mehr viel, deswegen hatte ich zunächst auch aufgehört zu malen. Aber ein Freund überzeugte mich davon, dass man auch malen kann, wenn man nicht mehr alles sieht.» Seither gehe sie wieder jeden Dienstag zu einer Malgruppe. Gesprochen werde kaum. «Für mich ein himmlisches Vergnügen».

Ihre Rolle als Geheimdienstchefin M in den James-Bond-Filmen vermisse sie nicht. «Angenommen habe ich sie damals nur, weil mein Mann die Vorstellung toll fand, mit einer Bond-Frau unter einem Dach zu leben. Und dann habe ich tatsächlich große Freude dran gehabt.» Aber es sei auch kein Problem gewesen, dass nach acht Auftritten als M Schluss gewesen sei.

Ab Freitag ist Dench in der Buch-Verfilmung «Artemis Fowl» zu sehen, die als Stream auf Disney+ läuft.