Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.24

FLENSBURG: Ein genialer Star-Chirurg und Womanizer trifft auf seine bisher unbekannte Teenager-Tochter, lässt sein Jetset-Leben hinter sich und löst fortan als Landarzt medizinisch knifflige Fälle. Was ein wenig an Bergdoktor Martin Gruber erinnert, ist der Plot der «Herzkino»-Reihe «Dr. Nice», mit der das ZDF im vergangenen Jahr einen Quoten-Erfolg landete. Die ersten beiden Folgen sahen allein in der linearen Ausstrahlung durchschnittlich 5,4 Millionen Zuschauer.

Nun geht die Geschichte um den exzentrischen Mediziner Dr. Moritz Neiss (mit Patrick Kalupa großartig besetzt), dessen schillernde Karriere aufgrund einer steifen Hand auf Eis liegt, in die nächste Runde. Am Sonntag startet mit «Süße Lügen» die erste von insgesamt vier neuen Folgen um 20.15 Uhr im ZDF.

Alte Feinde



Wen die ersten zwei Filme überzeugt haben, der wird auch dieses Mal nicht enttäuscht. Die Reihe um den Arzt mit dem Spitznamen «Dr. Nice» punktet mit Komik, Drama, Action, Herzklopfen und der wunderschönen Landschaft der Flensburger Förde. Doch aufgepasst: Das Ende der neuen Staffel ist für Fans nervenaufreibend.

Zunächst aber richtet sich die einstige Koryphäe der Wiederherstellungschirurgie in seiner neuen Landarztpraxis ein. Mit den Sitten und Gebräuchen des Dorflebens («Dorfzeugs») fremdelt Neiss jedoch weiterhin. Die Hoffnung auf Heilung - und damit eine Rückkehr an die internationalen OP-Tische - lässt ihn nicht los.

Bekommt er es mit rätselhaften medizinischen Fällen zu tun, lebt der Doc jedoch auf. Bei der Lösung geht er gewohnt unkonventionell vor - sehr zum Leidwesen seines Intimfeinds aus Studienzeiten, dem pedantischen Klinikchef Dr. Florian Schmidtke (wunderbar verzweifelt: Maximilian Grill, der allein für den wohl mürrischsten Gesichtsausdruck im deutschen Fernsehen eine Auszeichnung verdient hätte). Dumm nur, dass Neiss ausgerechnet bei Schmidtke ein Praktikum absolvieren muss, um seine Zulassung als Allgemeinmediziner zu bekommen. Ein überraschender Twist in der Story lässt dann auf noch mehr Wortgefechte hoffen.

«Harte Schale, weicher Kern»



In der zweiten Staffel mehr Raum bekommen die Gemütsschwankungen des genialen Arztes, die er mit «kleinen Muntermachern» zu unterdrücken versucht. Mit seinen Launen stößt er Tochter Lea (Maj Borchardt), mit der er sich gerade etwas angenähert hat, und deren Stiefmutter Charlie (Josefine Preuß) weiter vor den Kopf. Und auch Janne (Brigitte Zeh) zögert, sich auf den zwar charmanten, doch wankelmütigen Moritz Neiss einzulassen.

«Es macht unheimlich viel Freude einen Charakter zu spielen, der so vielschichtig ist», sagt Patrick Kalupa in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «"Nice" hat eine bewegte Vergangenheit, ein großes Herz, auch wenn er das anfangs noch ziemlich gut zu verstecken weiß, und ein unverblümtes Wesen und Biss.» Zum Erfolg der ersten Staffel erklärt er: «Das Feedback, welches ich direkt von den Zuschauern über Social Media bekomme, besagt, dass Nice geliebt wird, weil er unkonventionell ist. Harte Schale, weicher Kern.»

Produzent Stefan Raiser sagt zur Idee: «Ich wollte den Weltglücksindex zum Beben bringen. Mit einer Serie, die die Synapsen für Freundschaft, Familie, Loyalität, Liebe, Empathie, Anstand und Moral stimuliert. Davon braucht die Welt in diesen Zeiten dringend eine Überdosis.» Von den Zuschauerinnen und Zuschauern komme viel Post von Menschen, die gerade im Krankenhaus liegen und sich einen Arzt wie Nice sehnlichst wünschen. «Das ist schlimm und schön zugleich.»

Eines sei noch verraten: Zum Ende der zweiten Staffel sind starke Nerven gefordert. Wer die nicht hat, dem sei jedoch versichert: Derzeit werden sechs neue Folgen «Dr. Nice» gedreht.