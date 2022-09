Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.09.22 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Bildhauerin Fritsch erhält Preis der Sparkassen-Kulturstiftung

DÜSSELDORF: Die Bildhauerin Katharina Fritsch (66) erhält den Großen Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland 2022. Die von Düsseldorf aus wirkende Künstlerin gelte als eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart und werde weltweit geschätzt, teilte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hendele am Freitag mit. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige Fritschs Arbeiten, die «im besten Sinne anregend und irritierend zugleich» seien und mit einer «Spannung zwischen Vertrautem und Surrealem» faszinierten, so begründete das Stiftungskuratorium die Preisvergabe.

Der internationale Durchbruch gelang Fritsch den Angaben zufolge 1984 in der Ausstellung «Von hier aus - Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf». Sie ist mit ihren Arbeiten in zahlreichen wichtigen Ausstellungen vertreten - darunter im San Francisco Museum of Modern Art, der Londoner Tate Modern oder dem Museum für Gegenwartskunst in Basel. Als Professorin für Bildhauerei lehrte sie an den Kunstakademien in Münster und Düsseldorf und vertrat Deutschland mehrfach auf der Biennale in Venedig, wo sie im April 2022 den Goldenen Löwen erhielt.

USA: Vater-Sohn-Duo wegen Mordes an US-Rapper PnB Rock angeklagt

LOS ANGELES: Ein 40-jähriger Mann und sein 17 Jahre alter Sohn sind im US-Bundesstaat Kalifornien wegen Mordes an dem Rapper PnB Rock («Selfish») angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles vom Donnerstag (Ortszeit) muss sich das Duo auch wegen Raubes verantworten. Der Teenager wurde gefasst, der Vater ist noch flüchtig. Dessen 38-jährige Ehefrau, die in Gewahrsam ist, wurde wegen Beihilfe angeklagt.

PnB Rock war am 12. September in Begleitung seiner Freundin in einem Restaurant in Los Angeles, wo der 30 Jahre alte Musiker überfallen und erschossen wurde. Der Schütze habe das Opfer mit einer Waffe bedroht, Schmuck und andere Gegenstände verlangt und mehrere Schüsse abgegeben. Dann sei der Täter mit einem vor dem Restaurant wartenden Fahrzeug geflüchtet, hieß es. Der Rapper, mit bürgerlichem Namen Rakim Allen, war durch Songs wie «Fleek» und «Selfish» bekannt geworden.

Schauspielerin Anja Antonowicz: Von Rosamunde Pilcher zu «The Crown»

BERLIN: Die deutsch-polnische Schauspielerin Anja Antonowicz wird bei dem weltweiten Netflix-Erfolg «The Crown» über die britische Königsfamilie mitspielen. Sie ist in der fünften Staffel zu sehen, die vom 9. November dieses Jahres an bei Netflix verfügbar ist.

Antonowicz bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin entsprechende Medienberichte aus Polen, sagte aber nicht, wen sie bei «The Crown» spielen wird. «Ich darf leider nichts verraten. Aber auch wenn ich dürfte, würde ich es nicht tun, das wäre sehr schade für alle, die sich auf die neue Staffel freuen. Ich war neulich bei einer kleinen Premiere von zwei Folgen in London und die Filme sind einfach großartig. Es ist mir eine große Ehre, ein Teil von «The Crown» zu sein.» An diesem Sonntag um 20.15 Uhr ist Antonowicz der Star in der ZDF-Romanze «Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag». In dem Film spielt sie Eventmanagerin Grace, die ihrem untreuen Mann auf die Schliche kommt.

Die 40-Jährige mit Wurzeln im polnischen Wloclawek schätzt es als großen Vertrauensbeweis, dass man sie zum zweiten Mal als Hauptrolle einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung besetzt: «Das sind immer schöne Geschichten, traumhafte Landschaften und jedes Mal ein tolles Team. Ich würde sofort einen dritten Film zusagen und gerne eine lustige Frauengeschichte drehen, zum Beispiel eine deutsche Bridget Jones.»

Auch privat interessiert die Berlinerin sich für den britischen Adel: «Ich lese schon gerne über die Royals, aber ich nutze das mehr als Inspiration. Ich denke oft, dass wir wahrscheinlich ein ganz falsches Bild von ihrem Leben haben, so wie die Royals wahrscheinlich von dem Leben eines normalen Bürgers wenig wissen können. Mich interessiert weniger der Glanz als die menschliche Seite dahinter.»