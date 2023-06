Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Erdbeben der Stärke 4,5 erschüttert Westiran

TEHERAN: Ein Erdbeben der Stärke 4,5 hat den Westens Irans erschüttert. Das Beben ereignete sich am Sonntagfrüh nahe der Provinzhauptstadt Kermanschah, wie die Staatsagentur IRNA unter Berufung auf das Geophysik-Institut der Universität Teheran mitteilte. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) ereignete sich das Beben mit einer Stärke von 4,5 in einer Tiefe von zehn Kilometern. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

In den vergangenen Monaten hatten Erdbeben im Nordwesten unweit der Grenze zur Türkei Schäden verursacht, Hunderte Menschen wurden verletzt. Beben im Iran wecken auch Erinnerungen an die schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und im Norden Syriens. Immer wieder kommt es zu Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen.

Zugunglück: Biden drückt Menschen in Indien sein Mitgefühl aus

WASHINGTON/NEW YORK: Nach dem schweren Zugunglück in Indien mit mindestens 288 Toten und Hunderten Verletzten hat auch US-Präsident Joe Biden sein Mitgefühl ausgedrückt. «Jill und ich sind nach der tragischen Nachricht über das tödliche Zugunglück in Indien untröstlich», sagte Biden am Samstag (Ortszeit) laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington auch im Namen der First Lady. Der Präsident und seine Frau seien in Gedanken bei den Menschen in Indien.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich laut seinem Sprecher Stéphane Dujarric nach dem Unglück «zutiefst betrübt». Der Generalsekretär kondoliere sowohl den Angehörigen der Opfer wie auch den Menschen in Indien und ihrer Regierung, hieß es in einer Stellungnahme aus New York.

Bei dem Unfall am Freitag in einer ländlichen Gegend gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata waren laut Behörden im Bundesstaat Odisha drei Züge beteiligt. Örtlichen Medienberichten zufolge soll ein Passagierzug zuerst entgleist sein, ein anderer Passagierzug soll in dessen liegengebliebene Waggons gerast sein. Auch ein Güterzug soll beteiligt gewesen sei. Was sich genau ereignete war zunächst noch unklar. Premierminister Narendra Modi hatte am Samstag Hilfe für die Opfer und schwere Strafen für die Verantwortlichen angekündigt.

CDU weist Vorschlag von CSU-Vize zu EU-Seenotrettung zurück

BERLIN: Die Unionsfraktion im Bundestag lehnt die Forderung des CSU-Vizevorsitzenden Manfred Weber nach einer Neuauflage des europäischen Flüchtlingshilfseinsatzes im Mittelmeer ab. «Die Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung würde das falsche Signal setzen», sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) dem «Tagesspiegel» zum Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. «Je mehr Schiffe im Mittelmeer zur Rettung unterwegs sind, desto mehr Menschen machen sich mit seeuntauglichen Booten auf den gefährlichen Weg und bringen sich in Lebensgefahr.»

Weber hatte der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag) gesagt: «Ich würde mir wünschen, dass Europa wieder gemeinsam Verantwortung übernimmt, wie wir es schon einmal hatten.» Im Mittelmeer Leben zu sichern und Leben zu retten sei die erste Aufgabe für die Europäer - und dies sei eine staatliche Aufgabe, nicht eine von Nichtregierungsorganisationen. Auch die Bundespolizei möge sich beteiligen. Weber betonte allerdings, dass Leben zu retten nicht automatisch heiße, Zugang nach Europa zu bekommen.

Seit Monaten versuchen sehr viele Menschen, von Nordafrika aus über die gefährliche Mittelmeerroute Süditalien zu erreichen. Offiziellen Zahlen aus Rom zufolge schafften dies seit Januar mehr als 50.000 Migranten. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) kamen dabei mehr als 980 Personen ums Leben oder werden seither vermisst.

Von Mai 2015 bis Juni 2019 hatte sich die Bundeswehr im Zuge des EU-Marineeinsatzes «Operation Sophia» im Mittelmeer an der Seenotrettung Schiffbrüchiger beteiligt. Grund für das Aus der Operation war, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein System zur Verteilung geretteter Migranten einigen konnten.

Mindestens 25 Tote bei Angriffen auf Dörfer in Nigeria

LAGOS: Unbekannte Bewaffnete haben offiziellen Angaben zufolge im westafrikanischen Nigeria mindestens 25 Menschen getötet. Bei dem Angriff auf Dörfer im Bezirk Katsina-Ala im zentralen Bundesstaat Benue seien zahlreiche weitere Zivilisten verletzt worden, sagte der Sprecher der Bezirksregierung von Katsina-Ala, Tsar Tartor, am Samstag. Auch Dutzende Häuser seien demnach in Brand gesteckt worden. Die Polizei bestätigte die Angriffe.

Im Zentrum und im Norden von Afrikas bevölkerungsreichstem Staat mit rund 220 Millionen Einwohnern kommt es immer wieder zu Angriffen von Banditen, die Dörfer plündern, Vieh stehlen sowie Menschen töten und entführen. Im Nordosten des Landes dagegen ereignen sich oft Anschläge und Angriffe von islamistischen Terrorgruppen wie Boko Haram.

Scholz: «Schlechte-Laune-Partei» wie AfD profitiert von Unsicherheit

HAMBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht als Grund für den Umfrage-Höhenflug der AfD vor allem die Unsicherheit in krisenhaften Zeiten. Auch angesichts des Erfolgs rechtspopulistischer Parteien in anderen europäischen Ländern stelle sich für ihn die Frage «Warum gibt es solche Schlechte-Laune-Parteien?», sagte er am Samstagabend bei der Veranstaltung «Lange Nacht der Zeit» in Hamburg. «Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, in der ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist und ob sie eine haben.» Das schaffe Unsicherheit «und Resonanz für Parteien, die schlecht gelaunt das Vergangene loben».

Um den Populisten entgegenzutreten, «müssen wir dafür Sorge tragen, dass Europa, dass unsere Länder, eine Zukunft haben, an die man glauben kann». Es gehe nicht zuletzt um die Frage, «was eine Gesellschaft zusammenhält. Das Thema des Respekts», sagte der Kanzler. «Wenn wir es nicht fertigkriegen, Gleichwertigkeit zu empfinden» für unterschiedliche Berufs- und Lebenswege in einer offener gewordenen Gesellschaft, «dann werden wir viel Resonanzraum haben für die Trumpisten, die Brexiteers oder eben für die AfD».

Die AfD hatte im ARD-«Deutschlandtrend» zuletzt mit 18 Prozent mit der SPD gleichgezogen. Eine Insa-Erhebung für die «Bild am Sonntag» sieht die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, sogar bei 19 Prozent - ebenfalls gleichauf mit der SPD.

Rechtsextreme NPD benennt sich in Die Heimat um

BERLIN: Die rechtsextreme NPD hat sich umbenannt und heißt nun Die Heimat. Das beschloss ein Parteitag am Samstag im sächsischen Riesa mit einer Mehrheit von 77 Prozent, wie die Partei mitteilte. Mit dem Namen bezieht sie sich auf einen Heimatbegriff, der nicht-ethnische Deutsche und in Deutschland lebende Zuwanderer oder Ausländer ausschließt. Die Heimat-Partei soll den «Widerstand» gegen die Politik der «Etablierten», wie es hieß, besser vernetzen.

Nach Zahlen des Verfassungsschutzes für das Jahr 2021 ist sie mit etwa 3150 Mitgliedern zwar zahlenmäßig die stärkste rechtsextreme Partei in Deutschland, allerdings mit deutlich sinkender Tendenz - so wie seit Jahren schon bei den Wählerzahlen. Angesichts auch interner Konflikte sei ein «Ende des personellen, finanziellen und strukturellen Erosionsprozesses» nicht abzusehen, hieß es im Verfassungsschutzbericht von vor einem Jahr.

US-Präsident unterzeichnet Schuldengesetz

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz zur zeitweiligen Aussetzung der staatlichen Schuldenobergrenze in den USA unterzeichnet. Das teilte das Weiße Haus am Samstag in Washington mit. Der Kongress hatte zuvor für das Vorhaben gestimmt und so einen unmittelbar drohenden Zahlungsausfall verhindert. Biden musste das Gesetz nun noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

Das Gesetz sieht vor, dass die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wird. Sie lag zuletzt bei rund 31,4 Billionen Dollar (etwa 29,1 Billionen Euro). Zugleich werden die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt.

Erst nach langer Zitterpartie und erbitterten parteipolitischen Kämpfen einigten sich Bidens Demokraten mit den Republikanern auf einen Kompromiss. Ohne diesen wäre der Regierung laut Finanzministerium am Montag das Geld ausgegangen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können.

Zehntausende Serben protestieren erneut gegen Gewalt und Regierung

BELGRAD: Zehntausende Menschen haben am Samstag in Belgrad zum fünften Mal gegen Gewalt und gegen die Führung von Staatspräsident Aleksandar Vucic demonstriert. Der Vorplatz des Parlaments sowie hinführende Straßen waren voller Demonstranten, wie direkte Videoübertragungen des Portals «n1info.rs» zeigten. Anschließend begann die Menge einen Marsch durch die Stadt, der auch den Amtssitz von Vucic zum Ziel hatte.

Anlass des Protests waren zwei Amokläufe vor einem Monat. Die Demonstranten prangerten an, dass Vucic-treue private Fernsehsender Gewalt und Mafia-Kriminalität beschönigten. Damit werde ein Klima erzeugt, das Gewalt begünstige. Zum Protest aufgerufen hatten liberale und linke Oppositionsparteien sowie Bürgerbewegungen.

Am 3. Mai hatte ein 13-Jähriger in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad auf Menschen und tötete acht. Die beiden Vorfälle, die nicht unmittelbar miteinander zusammenhingen, erschütterten die serbische Gesellschaft zutiefst.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Leipzig

LEIPZIG: Bei einer Demonstration am Alexis-Schumann-Platz in Leipzig ist es am Samstagnachmittag zu Krawallen gekommen. Es gab Böllerschüsse, Steine, Flaschen und ein Brandsatz wurden auf Polizisten geworfen. Der Platz wurde durch die Polizei geräumt, Demonstranten wurden eingekesselt. Das berichteten dpa-Reporter vor Ort. Der Veranstalter habe die Demonstration aufgelöst, sagte ein Polizeisprecher.

Rund 1000 Teilnehmer hatten sich laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag dort zu einer Demonstration versammelt. Angemeldet waren 100 Demonstranten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, über dem Platz kreiste ein Polizeihubschrauber. Die Polizei ließ die Teilnehmer zunächst nicht weiter laufen und forderte, Vermummungen abzunehmen.

Bundesweit war in linken Kreisen zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig mobilisiert worden. Anlass ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden.

USA schicken Regierungsvertreter zu Gesprächen nach China

WASHINGTON: Inmitten schwer belasteter Beziehungen zwischen den USA und China schickt die US-Regierung hohe Vertreter zu Gesprächen nach Peking. Der für Ostasien und den Pazifik zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium, Daniel Kritenbrink, werde von Sonntag an zuerst in China und anschließend in Neuseeland sein, teilte das US-Außenministerium am Samstag mit. Bei den Gesprächen in Peking solle es um wichtige Fragen zum Verhältnis der beiden Großmächte gehen. Auch eine Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrates der USA werde daran teilnehmen.

Die US-Regierung zeigt sich derzeit äußert besorgt über den Mangel an Kommunikation mit China - und warnte in dieser Woche nach einem Vorfall mit Militärflugzeugen beider Länder über dem Südchinesischen Meer vor Missverständnissen zwischen den Streitkräften, die leicht eskalieren könnten. Für Streit sorgen auch Chinas Rückendeckung für Russlands Krieg in der Ukraine und Drohungen gegen Taiwan. Außerdem hält der Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern an. Seit der Affäre um mutmaßliche chinesische Spionageballons im Februar und der Absage eines Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken in China kommt der Dialog nicht wieder in Gang.

China lehnte auch den Wunsch Washingtons nach einem Treffen der Verteidigungsminister ab. Die USA hatten um eine Begegnung ihres Ressortchefs Lloyd Austin mit General Li Shangfu am Rande des Shangri-La-Sicherheitsdialogs an diesem Wochenende in Singapur gebeten. Dennoch gibt es offenbar auf anderer Ebene Kontakte. So reiste übereinstimmenden Berichten zufolge etwa der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, im Mai zu vertraulichen Gesprächen nach Peking.

«Wir alle sind Lettland»: Tausende feiern bunte Pride-Parade in Riga

RIGA: Begleitet von vereinzelten Gegenprotesten haben in der lettischen Hauptstadt Riga Tausende Menschen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ) demonstriert. Die überwiegend jungen Teilnehmer der «Riga Pride»-Parade am Samstag schwenkten Regenbogenflaggen und forderten auf Schildern mehr Toleranz und gleiche Rechte in dem baltischen EU-Land. Der zweistündige Straßenumzug unter dem Motto «Wir alle sind Lettland» war der Höhepunkt des mehrtägigen «Riga Pride»-Festivals. Homosexualität ist in dem Land im Nordosten Europas weiterhin oft ein Tabuthema und stößt auf Vorbehalte.

Nach Angaben der Veranstalter nahmen über 5000 Menschen an dem durch zahlreiche Einsatzkräfte gesicherten bunten Marsch durch die Rigaer Innenstadt teil. Zwischenfälle gab es anders als bei früheren Veranstaltungen nicht. «Das war der spektakulärste Marsch, den Riga bisher erlebt hat», sagte «Riga Pride»-Mitorganisator Kaspars Zalitis dem lettischen Rundfunk. «Die lettische Gesellschaft ist viel offener und integrativer geworden.»

Gleichgeschlechtliche Ehen sind in Lettland nicht erlaubt, auch eine gesetzliche Regelung für eingetragene Partnerschaften gibt es bislang nicht. In der diesjährigen Rainbow-Europe-Rangliste der Organisation ILGA Europe landete der Baltenstaat auf Platz 37. Die rechtliche Situation für LGBTQ-Menschen war demnach innerhalb der EU nur in Polen, Rumänien und Bulgarien schlechter.

Fortschritte und ein weiteres Umdenken in der Bevölkerung erhofft sich die lettische LGBTQ-Gemeinde durch die jüngst erfolgte Wahl von Edgars Rinkevics zum Staatspräsidenen. Rinkevics hatte sich 2014 zu seiner Homosexualität bekannt - bei der Parade zeigte er sich wie viele andere lettische Spitzenpolitiker aber nicht.

Gewalt im mexikanischen Chiapas - sieben Menschen erschossen

POLHÓ: Im südmexikanischen Chiapas sind sieben Menschen erschossen und drei weitere verletzt worden. Bewaffnete hätten am Freitag in der Ortschaft Polhó Menschen angegriffen, die dort vor Gewalt Zuflucht gesucht hätten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) mit. Sie eröffneten demnach das Feuer in einem Lagerhaus, in dem Familien untergekommen waren, die vergangenes Jahr vor einem Landkonflikt in der nahe gelegenen Gemeinde Santa Martha geflohen waren.

Medien berichteten unter Berufung auf einen lokalen Aktivisten, bei den Tätern solle es sich um Mitglieder einer bewaffneten Gruppe namens «Los Ratones» (Die Mäuse) handeln.

Im Bundesstaat Chiapas, der an Guatemala grenzt und einen hohen indigenen Bevölkerungsanteil hat, werden einige Gemeinden de facto von autonomen Räten unter der Führung der Zapatistischen Streitkräfte der Nationalen Befreiung (EZLN) regiert. Der stets vermummte «Subcomandante Marcos» machte den bewaffneten Aufstand der linken indigenen Rebellengruppe 1994 international bekannt.

Vergangenen Mittwoch hatten die Zapatisten schriftlich gewarnt, angesichts von Kämpfen zwischen Paramilitärs, kriminellen Kartellen und Selbstverteidigungsgruppen, an denen auch die lokale und nationale Regierung beteiligt seien, stehe Chiapas am Rande eines Bürgerkriegs. Das Schreiben wurde von Hunderten Menschen unterzeichnet - darunter der Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón («Roma», «Gravity»), die mexikanischen Schauspieler Gael García Bernal und Diego Luna sowie der US-Intellektuelle Noam Chomsky.

Hund tötet in England 72-jährige Frau

BEDWORTH: Eine 72 Jahre alte Frau in England ist von einem Hund angegriffen und getötet worden. Ein 52 Jahre alter Mann und eine 49-jährige Frau wurden festgenommen wegen des Verdachts auf Besitz eines verbotenen Kampfhundes und eines Tieres, das außer Kontrolle ist, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Vorfall spielte sich am Freitag in dem Ort Bedworth nahe Coventry ab. Die festgenommene Frau sei wegen Verletzungen durch den Hund in ein Krankenhaus gebracht worden. Diese seien aber nicht lebensgefährlich, hieß es weiter. Der Hund wurde sichergestellt und in eine Einrichtung gebracht. «Das war ein tragischer Einzelfall und eine vollständige Untersuchung ist nun im Gange, um die Umstände aufzuklären», sagte ein Polizeisprecher.

In Großbritannien kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Hunden, bei denen Menschen verletzt oder sogar getötet werden. Erst am Mittwoch wurden ein sieben Jahre alter Junge und zwei Männer in London von einem Schäferhund angegriffen und verletzt. Die Mutter eines Zehnjährigen, der im vorvergangenen Jahr von einem Hund totgebissen wurde, wirbt inzwischen öffentlich für eine Verschärfung der Gesetze zur Hundehaltung in dem Land. Seit dem Tod des Jungen im November 2021 wurden in Großbritannien der Nachrichtenagentur PA zufolge 15 Menschen von Hunden getötet. Beinahe 22.000 Menschen wurden demnach allein im vergangenen Jahr von Hunden verletzt.