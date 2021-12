Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Scholz: Wir werden den Kampf gegen diese Pandemie gewinnen

BERLIN: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Bürgern Mut gemacht, dass die Corona-Krise überwunden werden kann.

«Ja, es wird wieder besser, ja, wir werden den Kampf gegen diese Pandemie mit der größten Entschlossenheit führen und ja, wir werden diesen Kampf gewinnen», sagte er am Mittwoch eine Woche nach seiner Vereidigung in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. «Wir haben keine Zeit zu verlieren», betonte er.

Der Dezember schlage mit seinen dunklen Tagen ohnehin aufs Gemüt, in derzeit fehlten zudem die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte und gesellige Weihnachtsfeiern, sagte der 63-Jährige. «Mir ist bewusst, in diesen Tagen fällt es manchmal schwer, den Mut nicht zu verlieren.» Niemandem gehe es in diesen Zeiten richtig gut, auch ihm selbst nicht. «Ich weiß, dass Abstand halten und Glücklichsein schlecht zusammenpassen», sagte Scholz.

Scholz war am Mittwoch voriger Woche vom Bundestag zum Kanzler gewählt worden. Er trat die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) an, die nach vier Amtszeiten nicht noch einmal kandidiert hatte. In seiner Regierungserklärung bedankte sich Scholz ausdrücklich bei Merkel für die von ihr geleistete Arbeit.

Hochhausbrand : Hunderte sitzen auf Dach fest

HONGKONG: Nach dem Ausbruch eines Feuers sitzen in Hongkong Hunderte Menschen auf dem Dach eines Hochhauses fest. Wie die Zeitung «South China Morning Post» berichtete, warteten am Mittwochnachmittag mehr als 300 Menschen auf dem Dach des 38-stöckigen «Word Trade Centers» im Stadtteil Causeway Bay auf die Evakuierung durch die Feuerwehr. Weitere 160 Menschen konnten demnach bereits aus dem Gebäude gebracht werden. Sechs der Geretteten mussten wegen der starken Rauchentwicklung ins Krankenhaus gebracht werden.

Vorläufige Ermittlungen deuteten laut Polizeiangaben darauf hin, dass das Feuer in einem Schaltraum im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, bevor es sich auf ein Arbeitsgerüst an der Fassade ausweitete.

Liste der schlimmsten Krisen: Afghanistan vor Äthiopien und Jemen

NEW YORK/BERLIN: Nach der Eroberung Afghanistans durch die Taliban ist das Land nach Einschätzung des International Rescue Committee (IRC) zum schlimmsten humanitären Krisenherd geworden. In der am Mittwoch vom IRC veröffentlichten Liste der Konflikte mit besonders schweren Folgen für Zivilisten folgt das von einem Bürgerkrieg zerrissene Äthiopien auf Platz zwei. Der seit Jahren unter einem Bürgerkrieg leidende Jemen kommt auf Platz drei. «Im Jahr 2022 sind 274 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 235 Millionen 2021, was bereits der höchste Wert seit Jahrzehnten war», teilte die Organisation dazu mit.

Auf den weiteren Plätzen der zehn schlimmsten humanitären Krisen folgen Nigeria, der Südsudan, der Kongo, Myanmar, Somalia, Syrien und der Sudan. Verantwortlich für die zusehends wachsende Not wird dabei das Versagen des internationalen Systems gemacht. Während viele Staaten ihren Pflichten gegenüber Schutzsuchenden nicht nachkämen, könne «die Diplomatie Konflikte nicht lösen, das Völkerrecht schützt die Zivilbevölkerung nicht mehr, humanitäre Maßnahmen können die immer größer werdenden Lücken nicht schließen».

Die angespannten Lage bezeichnete der IRC-Geschäftsführer in Deutschland, Ralph Achenbach, als «Weckruf» auch für die neue Bundesregierung: «Um die deutsche humanitäre Hilfe und Diplomatie zu stärken, müssen Kanzler (Olaf) Scholz und Außenministerin (Annalena) Baerbock die ersten 100 Tage im Amt für strategische Weichenstellungen nutzen.» Der Maßstab müsse es sein, der Schutzverantwortung als zweitgrößter Geber humanitärer Hilfe und fünftgrößtes Aufnahmeland von Geflüchteten gerecht zu werden.

Kapitol-Attacke: Parlament für Anklage gegen Trumps Ex-Stabschef

WASHINGTON: Das US-Repräsentantenhaus hat den Weg für ein strafrechtliches Vorgehen gegen den ehemaligen Stabschef von Ex-Präsident Donald Trump freigemacht. Die Mehrheit der Demokraten stimmte am Dienstagabend (Ortszeit) dafür, Mark Meadows wegen Missachtung des Kongresses zu belangen. Hintergrund ist dessen Weigerung, im Ausschuss zur Aufarbeitung des Angriffs auf das US-Kapitol im Januar auszusagen. Das Verfahren gegen Meadows wird nun ans Justizministerium übergeben, das Anklage gegen ihn erheben könnte.

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger Trumps hatte dem Plenum des Repräsentantenhauses am Montag empfohlen, gegen Meadows vorzugehen. Der 62-Jährige gilt als wichtiger Zeuge. Er hielt sich während der Erstürmung mit dem Präsidenten im Weißen Haus auf.

Meadows übergab dem Ausschuss Tausende Seiten Dokumente, darunter viele E-Mails und SMS-Nachrichten. Er weigerte sich jedoch, einer Vorladung zu folgen und vor den Abgeordneten auszusagen. Meadows argumentiert, es gehe auch um vertrauliche Informationen, und als einstiger Top-Mitarbeiter des Präsidenten könne er nicht zur Aussage gezwungen werden. Mit einer ähnlichen Argumentation hatte sich auch Trumps einstiger Chefstratege Steve Bannon einer Zusammenarbeit mit dem Gremium widersetzt. Ihm wurde daraufhin vom Repräsentantenhaus Missachtung des Kongresses vorgeworfen. Bannon wurde in der Folge angeklagt und muss sich vor Gericht verantworten.

Bei dem Angriff auf den Sitz des US-Kongresses waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie, bei der viele Abgeordnete und Senatoren um ihr Leben fürchteten, erschütterte das Land. Trump hatte seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt. Nach der Erstürmung musste er sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Am Ende wurde er aber freigesprochen.

Franzosen streiten über Rückkehr Napoleons - als Reiterstandbild

ROUEN: Soll der alte Kaiser wieder als Reiterstandbild vor dem Rathaus stehen oder die Statue einer bekannten Feministin? Bei einer Abstimmung haben sich die Menschen im nordfranzösischen Rouen mehrheitlich für Napoleon entschieden. Man werde das Votum der Bevölkerung respektieren und den Kaiser hoch zu Ross nach Restaurierung der Statue wieder aufstellen, teilte die Hauptstadt der Normandie mit. Dabei hatte der sozialistische Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol ursprünglich vorgeschlagen, Frauen im öffentlichen Raum mehr Beachtung zu schenken und statt Napoleon ein Standbild zu Ehren der feministischen Anwältin Gisèle Halimi aufzustellen.

Ob mit dem Bürgerentscheid die Kontroverse nun ein Ende findet, die seit eineinhalb Jahren landesweit Wellen schlägt, ist noch offen. Einerseits fand der Vorstoß viel Unterstützung, aus konservativer Ecke hieß es aber, der Bürgermeister trage zur Vernichtung der französischen Identität bei. «Wie wäre es mit einem Urteil?», betitelte der Bürgermeister die Umfrage, mit der nun Klarheit geschaffen werden sollte. Zwar sprachen sich 68 Prozent für Napoleon aus, 65 Prozent wollten zugleich aber, dass Frauen im öffentlichen Raum und bei Straßennamen mehr Aufmerksamkeit finden. Beides will die Stadt nun berücksichtigen.

Die Überlegung des Bürgermeisters war ohnehin nicht, Napoleon ganz aus der Stadt zu verbannen - nach 155 Jahren vor dem Rathaus hätte das Standbild an anderer Stelle wieder aufgestellt werden sollen. Was abseits der Grundsatzfrage zwischendurch noch für Wirbel sorgte, war eine ulkige Kunstaktion: Für eine Weile war ein als Essenslieferant auf einem Fahrrad thronender Napoleon auf dem Denkmalsockel aufgebaut worden - ein örtlicher Künstler wollte damit zum Nachdenken anregen.

Trump kassiert Niederlage im Streit um Steuerunterlagen

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um die Herausgabe seiner Steuerunterlagen an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses eine Niederlage kassiert. Der zuständige Bundesrichter Trevor McFadden wies Trumps Klage gegen die Herausgabe der Unterlagen am Dienstag (Ortszeit) ab. Auch frühere Präsidenten seien von Untersuchungen des Kongresses nicht ausgenommen, schrieb der Richter in einer 45 Seiten langen Urteilsbegründung. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, weil der Richter Trump zehn Tage eingeräumt habe, dagegen Berufung einzulegen.

Das Finanzministerium der Regierung von Trumps Nachfolger Joe Biden wies die Steuerbehörde IRS im Juli an, die Unterlagen an den Ausschuss zu übergeben. Im Widerspruch zu politischen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer Trump seine Steuererklärung weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Kritiker mutmaßen daher, er habe etwas zu verbergen.

Trump wehrte sich auch gegen die Herausgabe an eine Staatsanwaltschaft in New York, die gegen ihn ermittelt. In dem Fall zog der Republikaner bis vor das Oberste Gericht in Washington, verlor dort aber. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterlagen inzwischen erhalten, allerdings dürften daraus keine Details öffentlich werden - es sei denn, es käme zu einem Prozess.

Eine Herausgabe an den Kongress wäre für Trump wohl heikler: Dort ist der Kreis der Zugriffsberechtigten etwas größer und unter bestimmten Bedingungen könnten im Lauf der Untersuchung des Ausschusses ganz regulär Details veröffentlicht werden. Zudem dringt aus dem Parlament auch immer wieder Vertrauliches nach außen.