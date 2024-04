Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.24 | Überblick

USA und Japan wollen ihr Sicherheitsbündnis stärken

WASHINGTON: US-Präsident Biden empfängt Japans Premier Kishida zum Staatsbesuch in Washington. Bei dem Treffen geht es auch um die militärische Zusammenarbeit beider Länder.

Die USA wollen die militärische Kooperation mit Japan stärken und ihre Streitkräfte in dem asiatischen Land modernisieren. «Ich gehe davon aus, dass es einige Monate dauern wird, bis die Einzelheiten dieser Änderungen ausgearbeitet sind», sagte eine US-Regierungsbeamtin und betonte, es handle sich um die größten Anpassungen seit den 1960er Jahren. US-Präsident Joe Biden empfängt den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida in dieser Woche als Staatsgast in Washington. An diesem Mittwoch ist ein Zweiergespräch im Weißen Haus geplant.

Die USA sind Japans Schutzmacht und haben in dem Land seit Jahrzehnten US-Militärangehörige stationiert, die Japans Selbstverteidigungskräfte unterstützen. Im Rahmen des Staatsbesuchs wollen Kishida und Biden auch über eine Zusammenarbeit Japans mit dem Sicherheitsbündnis Aukus sprechen. Die Allianz zwischen den USA, Großbritannien und Australien soll die Sicherheit und militärische Abschreckung im Indopazifik zu stärken, wo auch China seine Machtstellung auszubauen versucht. Die Zusammenarbeit mit Japan soll vor allem die sogenannte zweite Säule der Allianz betreffen. Dabei geht es etwa darum, den Austausch von militärisch nutzbaren Technologien zu erleichtern.