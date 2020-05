Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider-Esleben gestorben

DÜSSELDORF/BERLIN: Florian Schneider-Esleben, Mitgründer der legendären Gruppe Kraftwerk, ist tot. Das hat das Unternehmen Sony am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter mitgeteilt. Schneider-Esleben sei nach einer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.

Die Zusammenarbeit von Schneider und Hütter begann 1968. 1970 gründeten sie das berühmte Kling-Klang-Studio in Düsseldorf und starteten Kraftwerk. Schneider-Esleben, Sohn des berühmten Architekten der Nachkriegsmoderne Paul Schneider-Esleben, gilt als einer der Pioniere elektronischer Musik.

Er war an den wegweisenden Kraftwerk-Alben Autobahn (1974), Radio-Aktivität (1975), Trans Europa Express (1977), Die Mensch-Maschine (1978) und Tour De France (2003) beteiligt. Ende 2008 verließ Schneider-Esleben die Gruppe. 2014 erhielt er den Grammy für sein Lebenswerk.

Interpol: 19.000 gestohlene Kunstwerke bei Razzien sichergestellt

PARIS: Bei einer internationalen Aktion gegen illegalen Kunsthandel sind 19.000 gestohlene archäologische Artefakte und andere Kunstwerke sichergestellt worden. Im Rahmen dieser koordinierten Razzia in 103 Ländern seien 101 Verdächtige festgenommen und 300 Ermittlungen eingeleitet worden, teilte die internationale Polizeibehörde Interpol mit Sitz in Lyon am Mittwoch mit. Ziel sei die Zerschlagung internationaler Netzwerke von Kunst- und Antiquitätenhändlern gewesen.

Diese hätten mit archäologischen Gütern und Kunstwerken aus Kriegsländern gehandelt und mit Kunst, die aus Museen und archäologischen Stätten gestohlen wurden. Sichergestellt wurden bei den Aktionen im Herbst 2019 etwa Münzen aus verschiedenen Epochen, archäologische Objekte, Keramik, historische Waffen, Gemälde und Fossilien.

Der afghanische Zoll stellte zum Beispiel 971 Kulturgüter auf dem Flughafen von Kabul sicher - sie waren auf dem Weg nach Istanbul. Die spanische Nationalpolizei beschlagnahmte in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Polizei am Flughafen in Madrid einige sehr seltene präkolumbianische Gegenstände, die illegal durch Plünderungen in Kolumbien erworben worden waren, darunter eine einzigartige Tumaco-Goldmaske und mehrere Goldfiguren und antike Schmuckstücke.

Großbrand sorgt in Tschechien für Millionenschaden

POLICE NAD METUJI: Ein Großbrand hat im Nordosten Tschechiens eine Fabrikhalle komplett zerstört.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf umgerechnet mehr als 3,7 Millionen Euro, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Das Feuer in der Stadt Police nad Metuji konnte erst nach rund neun Stunden eingegrenzt werden. Die Dachkonstruktion stürzte großflächig ein. Die Löscharbeiten sollten noch den ganzen Tag andauern. Ein Automobilzulieferer hatte die frühere Textilwarenfabrik erst vor wenigen Monaten erworben, um dort nach Umbauarbeiten seine Produktion zu erweitern. Police nad Metuji (Politz an der Mettau) liegt knapp 140 Kilometer nordöstlich von Prag und 111 Kilometer südöstlich von Görlitz..

Deutsche Reederei: Lage der Migranten auf «MV Marina» spitzt sich zu

ROM/HAMBURG: Die deutsche Reederei Klingenberg hat vor einer gefährlichen Eskalation auf dem Containerschiff «MV Marina» gewarnt, das vor Malta Dutzende Migranten an Bord genommen hat. «Wenn es nicht bald eine Lösung gibt, dann werden Menschen an Bord sterben», sagte Reederei-Inhaber Thies Klingenberg der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch am Telefon. Die «MV Marina» habe auf Anforderung Maltas 79 Migranten im Mittelmeer aufgenommen. Das Handelsschiff warte vor der italienischen Insel Lampedusa auf die Zuweisung eines Hafens oder darauf, dass Behörden die Menschen auf ein anderes Schiff brächten. Doch bisher gebe es keine Signale dazu aus Malta oder Italien.

Klingenberg sagte, er habe aktuelle Informationen. Danach spitze sich die Situation unter den Geflüchteten weiter zu. Es sei zu aggressivem Verhalten gekommen. Die Menschen müssten auf Deck schlafen, auf blankem Stahl. Sein Unternehmen sitzt im schleswig-holsteinischen Ellerbek bei Hamburg. In Rom sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage, Italien sei nicht zuständig. Aus Maltas Hauptstadt Valletta gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme.

Malta und Italien hatten ihre Häfen in der Covid-19-Krise als «nicht sicher» deklariert. Menschen, die von Schiffen aus Seenot gerettet werden, könnten dort nicht versorgt werden, hieß es. Dennoch kommen weiter Geflüchtete in kleinen Booten an den Küsten und in Häfen an. Auf Lampedusa etwa ist das Aufnahmelager nach Abgaben der örtlichen Behörden voll.

Pariser Minister Le Maire kritisiert Karlsruher EZB-Urteil

PARIS: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den milliardenschweren Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) stößt beim großen EU-Partner Frankreich auf Kritik. Die Entscheidung sei «kein Element der Stabilität», sagte der mächtige Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch in Paris.

Das Karlsruher Gericht hatte am Dienstag entschieden, dass die Notenbank mit Kauf-Programm ihr Mandat für die Geldpolitik überspannt habe. Zwischen März 2015 und Ende 2018 hatte die EZB rund 2,6 Billionen Euro in Staatsanleihen und andere Wertpapiere gesteckt - den allergrößten Teil über das Programm PSPP (Public Sector Purchase Programme), auf das sich das Urteil bezieht.

«Die europäischen Verträge garantieren die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank», betonte Le Maire. Die Kontrolle obliege nur dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. «Wir hängen alle in der Eurozone an dieser Unabhängigkeit der EZB(...)», fuhr Le Maire fort.

Athen plant Neustart des Tourismus am 1. Juli

ATHEN: Die griechische Regierung will den unter der Corona-Krise leidenden griechischen Tourismus wiederbeleben. «Wir werden am 1. Juli den Tourismus für das Ausland öffnen», sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch im griechischen Parlament. Bis zum 15. Mai werde die Regierung in Athen Einzelheiten dazu mitteilen, hieß es. Zudem werde der Bereich finanzielle Unterstützung bekommen.

Dies hatte Anfang der Woche auch der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN angekündigt. Allerdings müsse zunächst das Thema der hygienischen Bedingungen für Flüge in Corona-Zeiten geklärt werden, hatte er gesagt.

Dem Tourismus als wichtigstem Bereich der griechischen Ökonomie droht dieses Jahr wegen der Folgen der Corona-Pandemie eine Katastrophe. Der Präsident des Verbandes der griechischen Reiseagenturen, Apostolos Tsilidis, hatte die Verluste auf bis zu zu 22 Milliarden Euro geschätzt. 2019 besuchten nach Angaben der Hotelkammer 33 Millionen Touristen Griechenland.

Israel billigt Ausbau von Siedlung - Rund 7000 neue Wohnungen



TEL AVIV: Israels Verteidigungsminister Naftali Bennett hat eine Ausweitung der israelischen Siedlung Efrat im südlichen Westjordanland um 1,1 Quadratkilometer genehmigt. Dies werde den Bau von rund 7000 neuen Wohnungen in dem Ort ermöglichen, teilte sein Büro am Mittwoch mit. Bennett sagte zu der Entscheidung, man werde den Siedlungsausbau mit Entschlossenheit vorantreiben. «Wir dürfen den Bau-Schwung nicht für einen Moment stoppen», sagte der Vorsitzende der ultrarechten Jamina-Partei.

Israel hatte 1967 während des Sechstagekriegs unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines unabhängigen Staates. Der UN Sicherheitsrat hatte 2016 einen kompletten Stopp des israelischen Siedlungsbaus gefordert.

Zeuge: Angeklagter im Schwertmordprozess machte wirre Äußerungen



STUTTGART: Im Prozess um eine tödliche Attacke mit einem Samuraischwert hat ein Zeuge von wirren Äußerungen des Angeklagten berichtet. Der 31-Jährige habe sich selbst als «Messias» bezeichnet, sagte am Mittwoch ein Bekannter, der sich mit dem Mann vor der Tat häufiger getroffen hatte. Der Angeklagte soll seinen früheren Mitbewohner in Stuttgart im vergangenen Sommer auf offener Straße mit einem Samuraischwert ermordet haben. Vor Gericht schweigt der Asylbewerber aus Jordanien bisher und macht keine Angaben zur Tat.

Beim Prozessauftakt Mitte April war es nach wenigen Minuten zu einer Unterbrechung gekommen, weil die Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen den psychiatrischen Gutachter stellten. Der Richter wies diesen Antrag am Mittwoch als unbegründet ab. Der Prozess findet wegen der Corona-Auflagen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Hessen will Polizei per Staatsvertrag bei Abschiebungen entlasten

WIESBADEN: Hessen will seine Polizeibeamte bei Abschiebungen entlasten. Innenminister Peter Beuth (CDU) warb am Mittwoch im Landtag für einen geplanten Staatsvertrag mit Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Diese Länder wollen vereinbaren, dass künftig speziell ausgebildete Vollzugsbedienstete für bundesweite Abschiebetransporte eingesetzt werden. Deren Befugnisse sind bislang - anders als bei der Polizei - über Ländergrenzen hinaus nicht geregelt.

Der neue Staatsvertrag solle dazu beitragen, eine bundesweit einheitliche Regelung für Abschiebungen von Ausreisepflichtigen zu ermöglichen, erläuterte der ausländerpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thomas Hering. «Der Vertrag soll es ermöglichen, dass künftig auch Verwaltungsbeamte ausreisepflichtige Ausländer zu Flughäfen außerhalb der eigenen Ländergrenzen begleiten dürfen.» Bislang seien dazu nur die jeweiligen Landespolizisten befugt.

«Die Neuregelung wird helfen, Polizeibeamte von diesen für sie eigentlich fachfremden Aufgaben abzuziehen», erklärte Hering. Ziel sei es, Polizisten nur noch dann bei Abschiebungen einzusetzen, wenn das aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich ist.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy zieht in Lagardère-Aufsichtsrat ein

PARIS: Frankreichs früherer Staatschef Nicolas Sarkozy (65) ist in den Aufsichtsrat des Mischkonzerns Lagardère eingezogen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Paris nach einer Hauptversammlung mit.

Der konservative Sarkozy war von 2007 bis 2012 Staatspräsident gewesen. Er gilt in der französischen Hauptstadt immer noch als einflussreich. Lagardère ist in den Bereichen Medien, Verlage oder Einzelhandel tätig. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr 7,2 Milliarden Euro um.

Sämtliche Anträge des britischen Investitionsfonds Amber Capital seien bei dem Aktionärstreffen, das wegen der Ausgangsbeschränkungen im kleinen Kreis stattfand, zurückgewiesen worden, berichtete Lagardère. Amber wollte laut einem Bericht der Tageszeitung «Le Figaro» den Aufsichtsrat umbesetzen - das hätte auf Dauer auch Firmenchef Arnaud Lagardère gefährden können, so das Blatt. Amber hält demnach 18 Prozent der Anteile und 14 Prozent der Stimmrechte. Die Hauptversammlung fand bereits am Dienstag statt.