Neues aus dem Ausland am Freitag

Tschechen spenden nach tödlicher Attacke an Prager Karls-Universität

PRAG: Als Reaktion auf die Schusswaffenattacke an der Prager Karls-Universität hat die Hochschule eine Spendenaktion für die Verletzten und die Angehörigen der Toten eingerichtet. Bis zum Freitagmorgen beteiligten sich bereits mehr als 2700 Menschen daran, wie auf der Internetseite des Stiftungsfonds der Uni zu sehen war. Die gespendete Summe belief sich bis dahin auf knapp 2,7 Millionen Kronen, umgerechnet mehr als 100.000 Euro.

Ein Student hatte am Donnerstagnachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Nach den letzten Angaben wurden 25 Menschen verletzt, davon zehn schwer. Unklar war, ob sich der Schütze selbst tötete oder von der Polizei erschossen wurde. Über das Motiv herrschte zunächst noch Unklarheit. Zweifel gab es an der Echtheit eines angeblichen Telegram-Accounts des Schützen, der im Internet kursierte.

Zahlreiche ausländische Staats- und Regierungschefs sprachen Tschechien ihr Mitgefühl aus. US-Präsident Joe Biden schrieb bei X (vormals Twitter), sei Herz sei bei denjenigen, die ihr Leben bei dem sinnlosen Schusswaffenangriff in Prag verloren hätten, bei den Verletzten und beim tschechischen Volk.

Für den Samstag hat die liberalkonservative Regierung in Tschechien Staatstrauer ausgerufen. Die Fahnen werden auf halbmast gesenkt. Im Prager Veitsdom auf dem Hradschin wird der katholische Erzbischof Jan Graubner einen Trauergottesdienst abhalten.

Nordkorea nimmt möglicherweise zweiten Reaktor in Betrieb

SEOUL: Nordkorea hat laut Rüstungskontrollexperten an seinem umstrittenen Atomkomplex Yongbyon möglicherweise einen weiteren Reaktor erstmals zum Laufen gebracht. Das könnte dem Land ermöglichen, «(je nach Szenario) 10, 20 Kilogramm oder sogar mehr Plutonium im Jahr für die Nuklearwaffen Nordkoreas hinzuzufügen», schrieb der Experte Jeffrey Lewis auf der Plattform X, vormals Twitter. Der «experimentelle Leichtwasserreaktor» sei möglicherweise jetzt in Betrieb.

Das Ablassen von Wasser am Reaktor lässt den Angaben zufolge darauf schließen, dass die Anlage schon seit Anfang Oktober durchgehend läuft. Lewis und seine Kollegen vom James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) beriefen sich auf Satellitenbilder. CNS forscht auf dem Gebiet der Nicht-Verbreitung von Kernwaffen.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Experten ihre Einschätzung mitgeteilt, Nordkoreas Interesse an mehr Plutonium könnte seine Absicht widerspiegeln, neue taktische Atomwaffen zu entwickeln. Demnach könnte der neue Reaktor bis zu 55 Kilogramm waffenfähiges Spaltmaterial im Jahr produzieren und damit etwa zehnmal so viel wie der ältere 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon.

Nordkorea liegt seit vielen Jahren wegen seines Atomwaffenprogramms im Streit mit der internationalen Gemeinschaft. Das Land unterliegt harten Sanktionen der UN. Derzeit erhöhen sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wieder. Zuletzt hatte Nordkorea erneut eine Interkontinentalrakete (ICBM) getestet, die nach Angaben aus Pjöngjang theoretisch auch die USA erreichen kann. Den USA wirft Nordkorea eine feindselige Politik vor. Pjöngjang hat seit dem vergangenen Jahr trotz UN-Verboten mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet.

Zahl der Opfer nach Erdbeben steigt auf 144

PEKING: Nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, stieg die Zahl der Toten nach der Bergung weiterer Opfer von 134 auf 144. In der Provinz Qinghai wurden demnach noch drei Menschen vermisst. Das Epizentrum des Bebens am Dienstag lag im Kreis Jishishan in der Nachbarprovinz Gansu, wo 113 Menschen ums Leben kamen. Hunderte wurden verletzt. Es war das opferreichste Erdbeben in China seit neun Jahren. Die abgelegene Region gilt als eine der ärmsten Chinas.