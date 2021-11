Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Gewalt blockiert humanitäre Hilfe für 26 Millionen Afrikaner

KAPSTADT: Aufgrund von Gewalt und bewaffneten Konflikten sind rund 26 Millionen Menschen in Afrika von humanitärer und medizinischer Hilfe abgeschnitten. Das teilte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) am Dienstag mit. Hilfsorganisationen hätten demnach nur begrenzten Zugang zu 16,8 Millionen Menschen in der Sahel-Zone und der Region um den Tschadsee im Norden des Kontinents, zu 5,5 Millionen Menschen in Ostafrika sowie zu 1,5 Millionen Menschen in Zentralafrika.

«Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen und staatlichen Sicherheitskräften verhindern, dass Hilfsorganisationen die Bedürftigsten in Afrika erreichen. Allzu oft sind es die Menschen, die nicht an den Kämpfen beteiligt sind, die am meisten unter Konflikten leiden», sagte der Afrika-Direktor des IKRK, Patrick Youssef. Das Komitee müsse beispielsweise mit 230 bewaffneten Milizen verhandeln, um Menschen in betroffenen Gebieten mit Wasser, Nahrungsmitteln und Gesundheitsdiensten versorgen zu können.

In vielen Teilen Afrikas sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. Andere Milizen und Rebellengruppen kämpfen um politischen Einfluss oder um Kontrolle über Bodenschätze. Auch kriminelle Syndikate stellen in vielen Ländern eine Bedrohung dar.

Polizeieinsatz gegen bandenmäßige Geldwäsche in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen gehen Polizeikräfte seit Dienstagmorgen in einem Einsatz gegen bandenmäßige Geldwäsche vor. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg. Das Verfahren werde von Duisburg aus koordiniert, sagte sie. Nähere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich um ein internationales Verfahren wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßige Geldwäsche. Beteiligt sei die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol. Durchsuchungsbeschlüsse gebe es auch in Italien, der Schweiz, Bayern und Baden-Württemberg. In NRW sollten mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Hunderte bei Mahnwache für Opfer des tödlichen Vorfalls bei US-Parade

WAUKESHA: Hunderte Menschen haben bei einer Mahnwache in der US-Kleinstadt Waukesha der fünf Opfer des tödlichen Zwischenfalls bei einer Weihnachtsparade gedacht. Sie versammelten sich örtlichen Medienberichten zufolge am Montagabend (Ortszeit) mit Kerzen in der Innenstadt des Ortes im Bundesstaat Wisconsin, wo am Sonntag ein Geländewagen in eine Menschenmenge gerast war. Mindestens fünf Menschen starben und mindestens 48 weitere wurden verletzt.

Die Polizei nahm kurz nach dem Vorfall einen Verdächtigen fest und stellte das mutmaßliche Tatfahrzeug sicher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Einen Terrorakt schließen die Ermittler aber aus.

Johannesburg wird erstmals von einer Frau regiert

JOHANNESBURG: Mit der Medizinerin Mpho Phalatse leitet erstmals eine Frau als Bürgermeisterin die Amtsgeschäfte von Südafrikas Millionenmetropole Johannesburg. Die Politikerin der Democratic Alliance (DA) wurde am Montagabend gewählt. Sie verdrängte damit den bisherigen Amtsinhaber des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC). Der seit dem Ende der institutionalisierten Rassentrennung (Apartheid) in dem Kapstaat durchgängig regierende ANC hatte bei der Kommunalwahl zu Monatsbeginn herbe Stimmenverluste hinnehmen müssen.

Johannesburg als industrielles Zentrum repräsentiert 15 Prozent der industriellen Wertschöpfung des Landes. Die Bevölkerung ächzt aber unter einer verfallenden Infrastruktur und einer hohen Kriminalitätsrate.

Mindestens 46 Tote bei Busunglück

SOFIA: Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur BTA zufolge mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag auf der Struma-Autobahn etwa 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Sofia, wie BTA unter Berufung auf das Innenministerium meldete. Unter den Opfern seien auch Kinder. Mehrere Verletzte seien in ein Krankenhaus nach Sofia gebracht worden.

Der Bus hatte dem Bericht zufolge kurz nach 2 Uhr morgens (3 Uhr MEZ) aus noch ungeklärten Gründen eine Leitplanke gerammt und sich dann überschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es auch deshalb so wenige Überlebende, weil der Bus in Flammen stand. Ob er bereits vor dem Unfall Feuer gefangen hatte oder sich zunächst überschlug und dann in Flammen aufging, war zunächst unklar.

Insgesamt hätten sich rund 50 Passagiere und zwei Fahrer in dem Bus befunden, berichtete das Staatsradio unter Verweis auf die Polizei. Bei den Opfern soll es sich dem Bericht zufolge vorwiegend um Albaner handeln. Der Bus war laut BTA in Skopje registriert, aus der Türkei nach Bulgarien gekommen und befand sich auf dem Weg nach Nord-Mazedonien.

Die Generalstaatsanwaltschaft nahm Ermittlungen zur Unglücksursache auf. Bulgariens Interims-Regierungschef Stefan Janew nahm telefonisch Kontakt zum nord-mazedonischen Regierungschef Zoran Zaev auf. Janew wollte sich zudem zum Unglücksort begeben.

Südkoreas Ex-Präsident Chun Doo Hwan gestorben

SEOUL: Der frühere südkoreanische Staatspräsident Chun Doo Hwan ist Medienberichten zufolge tot.

Er sei in seinem Haus im Westen von Seoul gestorben, berichteten südkoreanische Rundfunksender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap übereinstimmend am Dienstag. Chun habe an chronischen Krankheiten gelitten. Der ehemalige General, der von 1980 bis 1988 ein autoritäres Militärregime angeführt hatte, wurde demnach 90 Jahre alt. Chun sowie sein Nachfolger Roh Tae Woo wurden im August 1996 wegen eines Militärputsches 1979, der blutigen Niederschlagung von pro-demokratischen Demonstrationen und wegen Korruption verurteilt. Ein Jahr später wurden sie begnadigt.

Geiselnehmer töten Farmer und zwei Arbeiter

SAN ESTANISLAO: Nach der Entführung von vier Männern in Paraguay sind drei der Opfer von den Geiselnehmern erschossen worden. Ein Farmer aus der christlichen Religionsgemeinschaft der Mennoniten und zwei Arbeiter seien nahe der Stadt San Estanislao im Department San Pedro im Zentrum des südamerikanischen Landes getötet worden, berichtete die Zeitung ABC Color am Montag unter Berufung auf die Polizei. Ein weiterer Arbeiter sei den Geiselnehmern entkommen.

Der 74-jährige Farmer aus der Mennoniten-Kolonie Friesland war Medienberichten zufolge im Juli schon einmal überfallen worden. Damals raubten vermummte und bewaffnete Täter den Geländewagen des Mannes und ließen ihn gefesselt am Straßenrand zurück.

In Paraguay leben Tausende deutschstämmige Mennoniten, die vor allem Landwirtschaft betreiben.

US-Regierung warnt wegen Corona-Lage vor Reisen nach Deutschland

WASHINGTON: Das US-Außenministerium warnt wegen der massiven Verbreitung des Coronavirus vor Reisen nach Deutschland. Dies sei die Konsequenz einer Neubewertung der pandemischen Lage dort durch die US-Gesundheitsbehörde CDC, erklärte das Ministerium am Montag. Die Behörde ruft US-Bürger auf, Reisen nach Deutschland zu vermeiden. Dort könnten «sogar vollständig geimpfte Reisende in Gefahr sein», Virusvarianten «zu bekommen und weiterzugeben», hieß es zur Begründung. Auch Dänemark wurde hochgesetzt auf die Stufe vier, die höchste Stufe der Reisehinweise («Reisen Sie nicht»).

Für andere derzeit schwer von der Pandemie betroffenen Staaten in Europa gilt ebenfalls die Warnstufe vier, darunter sind Belgien, Kroatien, Ungarn, Österreich und die Niederlande. Für Frankreich und Italien wiederum gilt nur die Stufe drei, die Reisende zur nochmaligen Prüfung von Reiseplänen auffordert. Die höchste Stufe der Reisewarnungen war vor der Pandemie meist Krisen- und Konfliktstaaten wie Afghanistan und dem Irak vorbehalten.