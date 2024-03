Neues aus dem Ausland am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.03.24 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Bahn lenkt bei 35-Stunden-Woche ein

BERLIN: Im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn einem Medienbericht zufolge in weiten Teilen bei der Kernforderung nach einer 35-Stunden-Woche eingelenkt. Demnach soll die Wochenarbeitszeit von derzeit 38 Stunden in mehreren Stufen bis 2029 auf die von der GDL geforderten 35 Stunden bei gleichbleibendem Lohn abgesenkt werden, wie die Nachrichtenplattform «Politico» in der Nacht auf Dienstag berichtete. Der erste Schritt soll dem Bericht zufolge Anfang 2026 erfolgen mit einer Absenkung auf 37 Stunden. Wer von den Beschäftigten hingegen auf 40 Stunden erhöhen möchte, könne dies mit 2,7 Prozent mehr Lohn tun. Ab 2027 soll dann eine weitere Absenkung auf 36 Stunden erfolgen, ab 2028 auf 35,5 und ab 2029 dann auf 35 Stunden.

Die Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kommentierten die Inhalte am Dienstag auf Anfrage zunächst nicht. Am Vortag war bekannt geworden, dass beide Seiten in dem monatelangen Tarifstreit eine Einigung erzielt haben. Details wurden zunächst nicht bekannt. Am Vormittag wollen die Tarifparteien auf separaten Pressekonferenzen die Ergebnisse vorstellen.

«Nepszava»: Ungarn sollten von Slowaken Kampf für Demokratie lernen

BUDAPEST: Zum Vorsprung des liberalen Politikers Ivan Korcok nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in der benachbarten Slowakei schreibt die linksliberale ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Dienstag:

«Seit der Ermordung von Journalisten im Jahr 2018 hat die slowakische Gesellschaft unzählige Male ihr echtes Bedürfnis nach Demokratie und Reife bewiesen. Sie ist auf die Straße gegangen, um demokratische Prinzipien wie die Justizreform, Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Kultur und öffentliche Medien gegen die Übergriffe der Regierung mit konsequenten Protesten zu verteidigen. In der Slowakei gibt es keine Partei, die alles beherrscht und einen unbestreitbaren Anführer hat, sondern es herrscht ein Koalitionszwang, oft mit Streitigkeiten und Kämpfen auf beiden Seiten, der im Gegensatz zur in Ungarn herrschenden öffentlichen Meinung kein Zeichen für Chaos und Schwäche, sondern ein Indikator der Demokratie ist.

Diesmal hat die slowakische Bevölkerung bei den Wahlen ihr «Erwachsensein» bewiesen. Der beliebteste Politiker des Landes, Peter Pellegrini, wurde von den Wählern eindeutig dafür abgestraft, dass er (Ministerpräsident Robert) Ficos Kandidat ist, der dem Vorbild (von Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orban folgt. Und die vielen Tausend Menschen, die am Sonntagabend an der Sympathiedemonstration für Korcok teilnahmen, betonten erneut, dass sie die Vorherrschaft der Außenpolitik von Fico-Pellegrini und die Dominanz der Regierung über die öffentlich-rechtlichen Medien verhindern werden oder dies zumindest wollen. Manchmal ist es keine Schande, vom Nachbarn zu lernen - wohl aber, dass die Ungarn wegen des außenpolitischen Wahnsinns und der Anti-EU-Politik der Regierung nie protestiert haben.»

Smartphone an der Autobatterie: Camper lösen Buschbrand bei Perth aus

PERTH: Eine Unachtsamkeit löst in Westaustralien einen heftigen Buschbrand aus. Auch Wohnhäuser fallen den Flammen zum Opfer.

Bei einem großen Buschbrand südlich der australischen Metropole Perth sind mindestens drei Wohnhäuser und fünf kleinere Gebäude den Flammen zum Opfer gefallen. Das Feuer, das seit Samstag zwischen den Orten Waroona und Pinjarra an der Westküste wütet, habe bereits mehr als 3000 Hektar Land verbrannt, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Ausgelöst wurde der Brand offenbar versehentlich von einer Gruppe Camper, die versucht haben sollen, ein Smartphone mit einer Autobatterie aufzuladen.

«Dass es keine Todesopfer gab, ist ein Beweis für die harte Arbeit unserer Feuerwehrleute und den strategischen Einsatz der Löschflugzeuge», sagte Feuerwehrsprecher Darren Klemm. Mehr als 200 Einsatzkräfte kämpften tagelang am Boden und aus der Luft gegen die Flammen. Mittlerweile seien diese eingedämmt worden, aber noch immer nicht völlig unter Kontrolle, hieß es.