Neues aus dem Ausland am Dienstag

17.05.22

Opposition will Präsidentschaftskandidaten bestimmen

CARACAS: Venezuelas Opposition um den selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó will im kommenden Jahr Vorwahlen abhalten, um einen Kandidaten für die Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Krisenstaat zu küren. Dies teilte die Plataforma Unitaria genannte Gruppe um Guaidó am Montag (Ortszeit) mit. Die Gruppe besteht aus mehr als einem halben Dutzend Parteien und erklärte, man habe sich als breite, integrative Instanz neu aufgestellt.

Venezuelas Opposition hatte im November nach mehreren Boykotten an den Regionalwahlen teilgenommen. Die Europäische Union empfahl danach unter anderem eine Stärkung der Gewaltenteilung und des Vertrauens in die Unabhängigkeit der Justiz. An der Präsidentenwahl 2018 etwa, aus der der autoritäre Staatschef Nicolás Maduro erneut als Sieger hervorgegangen war, hatte die Opposition mit dem Argument nicht teilgenommen, dass diese nicht frei und fair sei.

Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Oppositionsführer Guaidó hatte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten erklärt und versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu drängen. Er erhielt viel Unterstützung aus dem Ausland, konnte sich aber in Venezuela selbst nicht durchsetzen. Einen erneuten Dialog mit der Opposition brach die Regierung nach der Auslieferung eines Maduro-Vertrauten an die USA im Oktober ab.

Spanierinnen sollen bei Regelschmerzen nicht mehr arbeiten müssen

MADRID: Arbeiten trotz heftiger Unterleibsschmerzen während der monatlichen Regel - von dieser Tortur sollen Frauen in Spanien künftig befreit werden. Das sieht ein Gesetzentwurf der linken Regierung vor, der am Dienstag im Kabinett offiziell vorgestellt werden soll. Demnach sollen Spanierinnen das Recht bekommen, in solchen Fällen zu Hause bleiben zu können.

Die Kosten des Arbeitsausfalls soll der Staat übernehmen, und zwar so lange, wie die Schmerzen andauern, wie das Ministerium am Montag auf Anfrage bestätigte. Um arbeitsfrei zu bekommen, muss eine betroffene Frau einen Arzt konsultieren. Spanien wäre das erste Land in Europa mit einem derartigen Gesetz.

Die Initiative wurde von der Gleichstellungsministerin Irene Montero vom kleineren linksalternativen Koalitionspartner Unidas Podemos vorangetrieben. Der Entwurf soll als Teil einer Neuregelung des Abtreibungsrechts eingebracht werden. Es erlaubt künftig Frauen ab 16 einen Schwangerschaftsabbruch auch ohne Einverständnis der Eltern.

Aus den Reihen der sozialistischen PSOE-Partei von Regierungschef Pedro Sánchez gab es Vorbehalte gegen den Gesetzentwurf. So warnte das Wirtschaftsministerium von Nadia Calviño, die Regelung könne Frauen im Wettbewerb um Arbeitsplätze benachteiligen. Die Regierung werde niemals Maßnahmen ergreifen, die «Frauen stigmatisieren» könnten, betonte Calviño.