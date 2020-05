Neues aus dem Ausland am Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 19/05/2020 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Zitat: Trump zur WHO

«Es ist klar, dass die wiederholten Fehltritte, die Sie und Ihre Organisation sich bei der Reaktion auf die Pandemie geleistet haben, die Welt extrem teuer zu stehen gekommen sind.»

«Ich kann nicht zulassen, dass das Geld der amerikanischen Steuerzahler weiterhin eine Organisation finanziert, die in ihrem gegenwärtigen Zustand so offensichtlich nicht Amerikas Interessen dient.»

(US-Präsident Donald Trump am Montagabend in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an den WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus)

Trump droht WHO mit endgültigem Zahlungsstopp und Austritt

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einem endgültigen Zahlungsstopp gedroht.

Sollte sich die WHO innerhalb der kommenden 30 Tage nicht zu «wesentlichen Verbesserungen» verpflichten, werde er zudem die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken, heißt es in einem Schreiben an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Trump am Montagabend auf Twitter veröffentlichte.

Musiker Tom Beck empfindet «Cobra 11»-Image als störend

BERLIN: Schauspieler und Sänger Tom Beck (42) wünscht sich, in der Öffentlichkeit nicht mehr nur als ehemaliger Serienstar gesehen zu werden. «Auch sieben Jahre nach meinem Ausstieg denken viele Leute noch, dass ich aus brennenden Autos springe», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Beck spielte von 2008 bis 2013 den Autobahnpolizisten Paul Jäger in der RTL-Actionserie «Alarm für Cobra 11». Die damaligen Folgen werden bis heute regelmäßig wiederholt.

«Als jemand, der sich immer zuerst als Musiker verstanden hat, ist das natürlich blöd, so einem Ruf hinterherzulaufen.» Beck, der Ende April als Faultier verkleidet die Musikshow «The Masked Singer» gewann, veröffentlicht am Freitag sein bereits viertes Studioalbum «4B».

«Ich weiß, dass meine Songs nicht von heute auf morgen im Radio rauf- und runtergespielt werden. Aber es wäre schön, zumindest mal eine Chance zu bekommen, mich dort Stück für Stück zu etablieren», sagte Beck weiter.