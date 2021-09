Neue Beschränkungen in Phuket in Kraft

PHUKET: In der Inselprovinz Phuket im Süden des Landes wurden die Maßnahmen zur Corona-Prävention verschärft, nachdem ein Cluster in einem lokalen Supermarkt entdeckt wurde, darunter die vorübergehende Schließung bestimmter Geschäftsbereiche und die Anordnung von Tätigkeitsverboten.

Phukets Gouverneur Narong Woonciew ordnete am Samstag die vorübergehende Schließung der Hauptfiliale des Kaufhauses „Super Cheap“ vom 12. bis 18. September an, damit sie desinfiziert werden kann. Grund für die Schließung waren mehrere Covid-19-Fälle sowohl unter thailändischen als auch ausländischen Arbeitnehmern im Lager des Supermarktes und in den Verkaufsabteilungen des Geschäfts. Der Besitzer wurde außerdem angewiesen, Antigen-Testkits für alle Mitarbeiter zu kaufen.

Zu den verschärften Präventivmaßnahmen, die vom 15. bis 28. September gelten, gehört auch das Verbot von Aktivitäten mit mehr als 100 Teilnehmern und das Alkoholverbot in öffentlichen Bereichen. Kaufhäuser, Einkaufszentren, Gemeindezentren und ähnliche Geschäfte dürfen öffnen, mit Ausnahme von Spielzonen und Themenparks. Der Alkoholverkauf und -konsum in Restaurants ist verboten, während auf Märkten ein Mindestabstand von vier Quadratmeter pro Person eingehalten werden muss. Minimärkte etc.dürfen von 04.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends öffnen. Öffentliche Parkanlagen, Sportplätze oder andere Freiflächen für sportliche Aktivitäten im Freien sowie Fitnesszentren können bis 21.00 Uhr öffnen, müssen jedoch die Besucherzahl reduzieren. Soziale Aktivitäten sind ebenfalls verboten, es sei denn, sie sind notwendig.

Arbeitgeber werden dringend gebeten, ihre Mitarbeiter wieder von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Die Inselprovinz Phuket meldete am Samstag 230 neue Fälle mit insgesamt 6.859 Fällen, 3.197 werden im Krankenhaus behandelt und 39 sind gestorben.