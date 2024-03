Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.24

Der Huai Yang Wasserfall Nationalpark verstummt in der Dürrezeit, ein Bild der Ruhe und der Vorfreude auf die Rückkehr der Natur in voller Pracht. Foto: Hua Hin Today

THAP SAKAE: Der beliebte Huai Yang Wasserfall Nationalpark in Thap Sakae wird ab dem 1. April temporär für Besucher geschlossen. Diese Maßnahme, verkündet vom Direktor des Verwaltungsbüros für Schutzgebiet 3, Somjet Chantana, folgt auf eine Beratung mit dem Parkleiter, Rakpong Boonyoi. Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen während der Dürreperiode.

Die anhaltende Trockenheit hat die Wasserstände der bekannten Wasserfälle im Park - Huai Yang, Khao Lan und Khao On - drastisch sinken lassen. Diese Entwicklung beeinträchtigt nicht nur die Besuchererfahrungen, sondern gefährdet auch die ökologische Vielfalt der Region. Als wichtige Erholungsstätte zieht der Park jährlich zahlreiche thailändische und internationale Gäste an, die in der unberührten Natur Erholung suchen.

Schutzmaßnahmen während der Trockenzeit

Um die Auswirkungen der Dürre zu minimieren, setzt die Parkverwaltung auf die Bestimmungen der Abschnitte 25 und 35 (4) des Nationalparkgesetzes B.E. 2562 (2019). Damit wird die temporäre Schließung rechtlich untermauert, um eine nachhaltige Erholung der Naturlandschaft zu gewährleisten.

Obwohl der Park für Besucher nicht zugänglich ist, bleibt die Verwaltung für offizielle Anliegen und Auskünfte erreichbar. Über die Kontaktnummern 084-7012795 und 098-3126808 können sich Interessierte weiterhin informieren und austauschen.

Nachhaltigkeit im Fokus des Parkmanagements

Die Entscheidung zur Schließung unterstreicht das Engagement der Parkleitung für den Umweltschutz und das Bestreben, die natürlichen Ressourcen für künftige Generationen zu bewahren. Eine Wiedereröffnung ist geplant, sobald sich die ökologischen Bedingungen stabilisiert haben und ein Besuch des Parks wieder eine bereichernde Erfahrung darstellen kann.