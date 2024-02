Von: Björn Jahner | 05.02.24

Foto: The Nation

NAKHON PHANOM: Der stellvertretende Verkehrsminister Manaporn Charoensri hat das Marineministerium angewiesen, vor den jährlichen Anbetungsriten entlang des Mekong in Nakhon Phanom verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an den Anlegestellen zu gewährleisten.

Vom 17. bis 25. Februar 2024 überqueren täglich Tausende von Gläubigen aus Laos den Fluss, um die heilige Stupa Phra That Phanom in der nordöstlichen Provinz zu verehren.

Am Sonntag (4. Februar 2024) erklärte Manaporn, dass Kiartisak Pongpanat, stellvertretender Direktor des Seeamtes von Nakhon Phanom, in Zusammenarbeit mit Pallop Klindee, einem Inspektor der Abteilung und der Marinepolizeistation im Bezirk That Phanom, alle Anlegestellen auf thailändischer Seite des Mekong überprüfen soll.

Zusätzlich suchen thailändische Marinebeamte die Kooperation mit ihren laotischen Kollegen, um auch auf der laotischen Seite die Sicherheit der Anlegestellen zu gewährleisten.

Die thailändischen Marinebeamten werden außerdem sowohl thailändische als auch laotische Shuttle-Boot-Betreiber anweisen, umfassende Sicherheitsmaßnahmen für ihre Passagiere zu ergreifen, so die Ministerin. Dazu gehöre die Ausstattung jedes Passagierboots mit Schwimmwesten für jeden Fahrgast.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch den temporären Kontrollpunkten entlang des Mekong für die Wochenmärkte montags und donnerstags gewidmet. Die Sicherheitskontrollen in den Bezirken Ban Paeng, Tha Uthen, Mueang und That Phanom in Nakhon Phanom werden verschärft, um einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit der über den Fluss reisenden laotischen Händler zu gewährleisten, betonte Kiartisak.