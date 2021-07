Nächtliche Ausgangssperre ab Montag in Pattaya

PATTAYA/CHONBURI: Aufgrund der rapiden Zunahme der Neuinfektionen tritt laut der thailändischen Zeitung Thairath ab Montag, 20. Juli 2021 von 21.00 Uhr bis 04.00 Uhr morgens in der gesamten Ostküstenprovinz Chonburi – zu der auch Pattaya gehört – eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft.

Ebenfalls in der Nachbarprovinz Chachoengsao und in der zentralthailändischen Provinz Ayutthaya. Verstöße haben empfindliche Geld- und Haftstrafen im Rahmen der Notstandsgesetzgebung zur Folge.uch in denProvinzen Chachoengsao.