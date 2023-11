PATTAYA: Ein 23-jähriger russischer Staatsbürger fand sich Dienstagabend (7. November 2023) hinter Gittern wieder, nachdem er nackt durch die Soi 16 in Naklua im nördlichen Pattaya streifte und wahllos sowie ohne ersichtlichen Grund thailändische Passanten angriff.

Die Verhaftung des Verdächtigen erfolgte gegen 20.00 Uhr durch eine umfangreiche Einheit der Polizeistation Banglamung. Der 23-jährige Mann erwies sich als äußerst unkooperativ, brüllte in seiner Landessprache und sprach weder Englisch noch Thai. Während er von den Beamten in ein örtliches Krankenhaus zu einem Drogentest abgeführt wurde, bedrohte er weiterhin Polizeibeamte, Reporter, Rettungskräfte, Passanten und Ärzte.

Der Vorfall begann, als der Verdächtige nackt durch Naklua rannte, Passanten anbrüllte und schrie. Er griff wahllos ein einheimisches Paar auf einem Motorrad an, das in die Soi 16 abbiegen wollte und schlug dem Fahrer ohne erkennbaren Grund ins Gesicht. Mehrere besorgte Passanten, die die Polizei alarmierten, verfolgten den Angreifer und hielten ihn fest, bis die Behörden eintrafen und ihn in Gewahrsam nahmen.

Die Polizei erwägt, mehrere Anklagen gegen den Ausländer zu erheben, sobald die psychiatrische Untersuchung im Krankenhaus abgeschlossen ist und die Ergebnisse des Bluttests auf illegale Drogen vorliegen. Der Beschuldigte verweigerte jegliche Aussage und bedrohte die Ordnungskräfte und Sanitäter mit körperlicher Gewalt.