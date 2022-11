Von: Björn Jahner | 03.11.22

PATTAYA: Die Polizei führte am Donnerstag (3. November 2022) in den frühen Morgenstunden eine Razzia in dem Nachtclub „As Friends“ in der Soi LK, nahe der Soi Buakhao durch, nachdem sie einen Hinweis von besorgten Bürgern erhalten hatte, dass der Club nach dem Einsetzen der gesetzlichen Sperrstunde heimlich geöffnet sei und weiter Alkohol verkaufe.

Die Operation wurde um 03.30 Uhr morgens unter der Leitung von Pol. Capt. Yuttana Khansub von der Polizeistation in Pattaya geleitet. Laut Pol. Capt.Yuttana war die Eingangstür des Clubs verschlossen, die Gäste nutzten stattdessen einen Seiteneingang, um jeglichen Partyverdacht abzuwenden.

Die Beamten ließen sich jedoch nicht mit diesem Trick überlisten, als sie bemerkten, dass sich noch auffällig viele Personen in dem Club aufhielten. Die Polizei drängte daraufhin das Personal, die Tür zu öffnen, und fand rund 50 in- und ausländische Gäste vor, die im Club tranken, tanzten und feierten.

Pol. Capt. Yuttana betonte, dass bei der Razzia keine illegalen Gegenstände, Waffen oder Drogen gefunden wurden. Alle Nachtclubbesucher wurden deshalb ohne Anklage freigelassen. Aber die Polizei erklärte, dass sie rechtliche Schritte gegen den Club einleitet, da er während der gesetzlichen Sperrstunde geöffnet und Alkohol verkauft hatte.