Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Irans Revolutionsgarde präsentiert neue Kriegsschiffe

TEHERAN: Die iranische Elitestreitmacht, die Revolutionsgarde, hat zwei neue moderne Kriegsschiffe präsentiert. Die Korvetten der Soleimani-Klasse wurden am Montag in der Hafenstadt Bandar Abbas in Anwesenheit von Generalstabschef Mohammed Bagheri präsentiert, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Nach iranischen Angaben sollen die Schiffe wegen ihrer Katamaran-Bauweise für Radarsysteme schwieriger zu erfassen sein. Die erste Korvette des Typs wurde im September 2022 vom Stapel gelassen.

Im Iran gibt es immer wieder Berichte über neue militärische Errungenschaften, viele davon lassen sich wegen strenger Geheimhaltung zunächst nicht überprüfen. Im Zuge des Gaza-Kriegs hat die Islamische Republik regelmäßig und mehr als sonst ihre militärischen Fähigkeiten zur Schau gestellt. Die Revolutionsgarde (IRGC) gilt als deutlich schlagkräftiger als die reguläre Armee. Sie verfügt wie die Armee über alle Truppenteile, einschließlich einer eigenen Marine.