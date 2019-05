Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

Thyssenkrupp-Aufsichtsrat berät über neues Konzept

ESSEN (dpa) - Der Aufsichtsrat von Thysenkrupp berät an diesem Dienstag über das neue Konzept von Vorstandschef Guido Kerkhoff für einen radikalen Konzernumbau.



Kerkhoff hatte vor knapp zwei Wochen überraschend seine ursprünglichen Pläne aufgegeben, das Traditionsunternehmen in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen für Werkstoffe und Industriegüter aufzuspalten.

Umweltministerin nimmt Studie zu Einweg-Kaffeebechern entgegen

BERLIN (dpa) - Um Einwegbecher für Kaffee zum Mitnehmen und Mehrweg-Alternativen geht es an diesem Dienstag (11.30 Uhr) im Bundesumweltministerium in Berlin.



Ministerin Svenja Schulze (SPD) nimmt eine Studie des Umweltbundesamts zu den Auswirkungen der Einwegbecher auf die Umwelt in Empfang und will sich zum EU-Verbot von bestimmten Einweg-Plastikgegenständen äußern.

Prozess gegen mutmaßliche Bordellbetreiber mit bundesweitem Netzwerk

HANAU (dpa) - Fünf mutmaßliche Bordellbetreiber sollen ein deutschlandweites Prostitutions-Netzwerk mit Transsexuellen aus Thailand aufgebaut haben. Von Dienstag (9.00 Uhr) an stehen sie im hessischen Hanau vor Gericht.

Niederländisches Königspaar kommt nach Brandenburg

NAUEN/SCHWIELOWSEE (dpa) - Das niederländische Königspaar besucht für zwei Tage Brandenburg.



Willem-Alexander und Máxima werden am Dienstag (15.15 Uhr) zunächst in Nauen im Havelland erwartet, wo Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sie begrüßt. Dort besichtigen sie gemeinsam den Ackerbaubetrieb Agro-Farm, wo es unter anderem um nachhaltige Entwicklung und Innovation in der Landwirtschaft geht.

Jugendliche in Unterkunft getötet - Prozess gegen Bewohner beginnt

BONN (dpa) - In Bonn beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen einen jungen Mann, der in Sankt Augustin eine 17-Jährige vergewaltigt und ermordet haben soll.



Das Opfer war Anfang Dezember vergangenen Jahres in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose gefunden worden, wo der Angeklagte lebte.

Mord und Raub - Prozess in Speyer kommt zum Ende

FRANKENTHAL (dpa) - Fast sieben Jahre nach einem tödlichen Raubüberfall in Speyer neigt sich der Mordprozess dem Ende zu.



Beim Landgericht Frankenthal sind am Dienstag (von 9.00 Uhr an) Plädoyers vorgesehen, danach dürfte das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier vor, außerdem Raub mit Todesfolge.

Künstliche Intelligenz und Glaubwürdigkeit Thema bei Medientagen

LEIPZIG (dpa) - Die Medientage Mitteldeutschland diskutieren von Dienstag (10.00 Uhr) an in Leipzig über den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Medien und über die Glaubwürdigkeit der Branche.



Weitere Themen sind medienpolitische Fragen, technologische Trends und der Umgang mit populistischen Angriffen auf die Medienfreiheit.

Backstreet Boys starten Deutschland-Tour in Hannover

HANNOVER (dpa) - Die Ende der 90er Jahre berühmt gewordenen Backstreet Boys sind auf ihrer Welttournee für fünf Konzerte in Deutschland zu Gast.



Zum Auftakt spielen die fünf US-Amerikaner am Dienstag (20.00 Uhr) in Hannover. Weitere Stationen sind Mannheim, München, Berlin und Köln.

Deutschland zum Vorrunden-Ende der Eishockey-WM gegen Finnland

KOSICE (dpa) - Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei trifft Deutschland zum Abschluss der Vorrunde auf Finnland.



Für Bundestrainer Toni Söderholm ist das Spiel am Dienstag (12.15 Uhr) in Kosice ein besonderes Erlebnis. Zum ersten Mal tritt er gegen sein Heimatland an.

Tennis in Nürnberg: Petkovic will Barthel ins Achtelfinale folgen

NÜRNBERG (dpa) - Beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg sollen am Dienstag (10.00 Uhr) gleich vier deutsche Spielerinnen aufschlagen.



Die Erstrundenpartien von Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam und Qualifikantin Jule Niemeier bei dem WTA-Turnier waren am Montag wegen Dauerregens in Franken ausgefallen und mussten verschoben werden. Ins Achtelfinale einziehen will am Dienstag auch Barthels Fedcup-Kollegin Andrea Petkovic.