Von: Redaktion DER FARANG | 23.04.19

Suche nach Hintermännern der Anschläge in Sri Lanka

COLOMBO (dpa) - Nach den Anschlägen in Sri Lanka sind weiter viele Fragen zu Motiven und möglichen Hintermännern offen.

Experten aus dem In- und Ausland sollen für Aufklärung sorgen. Staatspräsident Maithripala Sirisena verhängte in der Nacht zu Dienstag Notstandsbestimmungen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren sowie die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen für die Bürger sicherzustellen.

Maas leitet UN-Debatte zu sexueller Gewalt in Konflikten

NEW YORK (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas leitet am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) eine Debatte des UN-Sicherheitsrats zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten.

Deutschland hat seit 1. April erstmals seit fast sieben Jahren für einen Monat den Vorsitz im mächtigsten UN-Gremium. Neben Generalsekretär António Guterres werden unter anderem die zwei Friedensnobelpreisträger von 2018, Denis Mukwege und Nadia Murad, sowie Menschenrechtsanwältin Amal Clooney erwartet.

Afrikanischer Sondergipfel berät über Krisen im Sudan und in Libyen

KAIRO (dpa) - Die Afrikanische Union (AU) berät bei einem kurzfristig anberaumten Sondergipfel über die kritische Lage in Libyen und im Sudan.

Die Staatsoberhäupter mehrerer afrikanischer Länder werden sich dafür am Dienstag in Kairo treffen, wie ein Sprecher des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi erklärte.

Auftakt im Prozess um Amberger Prügelattacke

AMBERG (dpa) - Weil sie Ende letzten Jahres wahllos Passanten in der Innenstadt von Amberg in Bayern angegriffen haben sollen, müssen sich vier junge Flüchtlinge nun vor Gericht verantworten.

Der Prozess beginnt am Dienstag (8.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Amberg, geplant sind 25 Verhandlungstermine. Die drei Afghanen und ein Iraner sollen der Staatsanwaltschaft zufolge 21 Menschen attackiert haben, von denen 15 verletzt wurden.

Entwicklungsminister Müller berät in Russland über Welternährung

MOSKAU (dpa) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wird sich am Dienstag in Russland mit Kollegen über Fortschritte im Klimaschutz und bei der Welternährung austauschen.

Der CSU-Politiker wird bei der mehrtägigen Reise in Moskau den russischen Umweltminister Dmitri Kobylkin treffen, auch ein Gespräch im Außenministerium ist geplant.

Urteil wegen mutmaßlicher Zwangsprostitution erwartet

MÜNCHEN (dpa) - Über Monate sollen ein Mann und seine Verlobte eine Frau in München zur Prostitution gezwungen haben.

Laut Anklage lebte das Opfer bei dem Paar wie eine Gefangene und wurde misshandelt. Am Dienstag (17.00 Uhr) soll das Urteil in dem Verfahren vor dem Landgericht München I gesprochen werden.

Hamburg und Leipzig spielen um Einzug ins DFB-Pokalfinale

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV und RB Leipzig ermitteln am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) den ersten Teilnehmer des DFB-Pokalfinales.

Der HSV, Tabellenzweiter der 2. Fußball-Bundesliga, empfängt im Volksparkstadion den Erstliga-Dritten aus Sachsen. Die Gastgeber gehen als Außenseiter in die Partie, Leipzig tritt nach acht Siegen in Auswärtspflichtspielen dieses Jahres als Favorit an.