Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Wieder Strom in meisten taiwanischen Haushalten nach schwerem Beben

TAIPEH: Das schwerste Erdbeben seit 25 Jahren hatte in vielen Häusern das Licht ausgehen lassen. Nur in einem Landesteil konnten die Behörden den Strom noch nicht wieder in Gang bringen.

Taiwans Energieversorger hat Berichten zufolge die Stromversorgung in den meisten Haushalten nach dem schweren Erdbeben wiederhergestellt. Wie die offizielle taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete, hatten laut der staatlichen Taiwan Power Company knapp 367.800 Haushalte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) und damit 99 Prozent wieder Strom. Von den 3500 Einheiten, in denen noch keine Elektrizität vorhanden war, lagen demnach rund 2400 im Kreis um die Stadt Hualien. Dort hatte das Erdbeben am Morgen (Ortszeit) schwere Schäden angerichtet und Häuser zum Teil einstürzen lassen. Sein Epizentrum lag nur wenige Kilometer von Stadt an der Ostküste entfernt.