Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.21 | Überblick

Löw plant Training mit 24 Spielern - Hummels und Can angeschlagen

INNSBRUCK: Bundestrainer Joachim Löw plant damit, dass ihm am Freitag beim Training in Seefeld 24 seiner insgesamt 26 EM-Spieler zur Verfügung stehen. Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger ist seit Mittwoch im DFB-Trainingslager in den Tiroler Alpen. Seine Chelsea-Kollegen Kai Havertz und Timo Werner sowie Finalverlierer Ilkay Gündogan von Manchester City werden am Donnerstag im Trainingscamp in Österreich erwartet. Toni Kroos hat nach seiner Corona-Infektion bereits wieder leicht mit der Mannschaft trainiert.

Löw geht davon aus, dass die leichten Verletzungen von Emre Can und Mats Hummels zu keinen längeren Trainingspausen führen. Can hatte sich vor dem 1:1 im Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark eine Adduktorenzerrung zugezogen. Hummels hatte zum Start des Trainingslagers Probleme mit der Patellasehne, die in der zweiten Spielhälfte gegen Dänemark wieder aufgetreten sind. «Das behindert ihn manchmal beim Sprint ein wenig, ist aber nicht weiter tragisch», berichtete der Bundestrainer. Nach einem Tag Pause soll Hummels wieder dabei sein.

Can dagegen könnte zwei, drei Tage aussetzen und am Freitag genauso wenig zur Verfügung stehen wie der Münchner Leon Goretzka, der nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel um den Anschluss ringt. Die EM-Generalprobe bestreitet das Löw-Team nach dem Abschluss des Trainingslagers am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland. Am 15. Juni steht in München das erste Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich an.

Herren-Doppel bei French Open positiv auf Corona getestet

PARIS: Bei den diesjährigen French Open hat es die ersten beiden Corona-Fälle gegeben.

Wie die Veranstalter am späten Mittwochabend mitteilten, wurden die beiden Spieler eines Herren-Doppels jeweils positiv auf das Coronavirus getestet. Das Tennis-Duo wurde aus dem laufenden Wettbewerb genommen und musste sich in Quarantäne begeben. Um welche Profis es sich handelt, machten die Organisatoren nicht publik. Bislang seien seit Beginn der Qualifikation am 24. Mai 2446 Corona-Tests bei Spielerinnen und Spielern sowie deren Begleitteams durchgeführt worden, hieß es in der Mitteilung.

Rekord-Basketballtrainer Krzyzewski hört auf

DURHAM: Der legendäre College-Basketballtrainer Mike Krzyzewski beendet seine Karriere als Coach an der Duke University. Die Entscheidung des 74-Jährigen, nach der Saison 2021/2022 abzutreten, gab die Privatuniversität am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.

Krzyzewski hat in seiner Trainerkarriere 1170 Siege am College eingefahren und damit mehr als jeder andere in der Geschichte dieses Sports. Er holte in seiner Amtszeit, die 1980 begann, zudem fünf Mal die US-Meisterschaft, zuletzt 2015. Krzyzewski betreute außerdem die Olympia-Auswahl der USA und holte 2008, 2012 und 2016 Gold.

Volleyballerinnen mit dritter Nationenliga-Niederlage in Serie

RIMINI: Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre dritte Niederlage nacheinander kassiert. Trotz eines aussichtsreichen Auftakts unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwoch in Rimini Kanada mit 0:3 (28:30, 25:27, 14:25). Im ersten Abschnitt konnten die Deutschen zwei Satzbälle nicht nutzen, im zweiten Durchgang vergaben sie eine Chance auf den Satzgewinn. Nach der zweiten Woche in der Nationenliga steht Koslowskis Team nun bei nur zwei Siegen aus sechs Partien. Nach einer kleinen Pause spielen die Deutschen am Sonntag gegen die USA.

Speerwurf-Rekordler Vetter sagt für deutsche Titelkämpfe ab

FRANKFURT/MAIN: Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter hat seinen Start bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig abgesagt. Wie sein Management am Mittwoch mitteilte, verzichtet er wegen einer «diffusen Muskelverletzung» auf die Teilnahme am Titelkampf. «Es besteht für mich kein Grund, nervös zu werden», sagte der 28 Jahre alte WM-Dritte aus Offenburg. «Die Untersuchungen zeigen Flüssigkeitseinlagerungen. Olympia ist im Fokus, und wir bleiben daher vorsichtig.» Vetter ist mit 96,29 Metern die Nummer eins der Weltrangliste.

Golfstar Martin Kaymer zweifelt an Olympia-Start in Tokio

WINSEN/LUHE: Golfstar Martin Kaymer ist sich derzeit unsicher, ob er angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bei den Olympischen Spielen in Tokio für Deutschland auf Medaillenjagd gehen soll. «Ich bin ein riesiger Olympia-Fan, aber zur Zeit bin ich sehr unentschieden», sagte der 36-Jährige aus Mettmann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. «Zwar geht es in Tokio immer noch um drei Medaillen, aber das ganze Feeling, der ganze Teamgeist, der ganze Olympia-Spirit geht verloren, wenn du nur im Hotelzimmer hockst.» Bis zum European-Tour-Turnier in München vom 24. bis 27. Juni werde er sich die Sache genau anschauen. Der zweimalige Major-Sieger hatte bereits 2016 in Rio de Janeiro den Reiz der Olympischen Spiele kennengelernt.

Bayern übernehmen in Basketball-Halbfinalserie die Führung

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München haben in ihrer Halbfinalserie in den Bundesliga-Playoffs erstmals die Führung übernommen. Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri gewann am Mittwochabend zuhause gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 81:78 (37:39) und liegt in der Best-of-Five-Serie nun mit 2:1 vorn. Zum Finaleinzug sind drei Siege notwendig. Top-Scorer der Partie war Ludwigsburgs Jaleen Smith mit einer persönlichen Bestleistung von 29 Punkten, beste Werfer bei den Münchnern waren Vladimir Lucic und Wade Baldwin mit je 22 Zählern.

Russe Daniil Medwedew bei French Open in Runde drei

PARIS: Der Russe Daniil Medwedew hat bei den French Open nach anfänglichen Schwierigkeiten die dritte Runde erreicht.

Die Nummer zwei der Tennis-Welt gewann am späten Mittwochabend in Paris gegen den Amerikaner Tommy Paul mit 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Für Medwedew war es erst der zweite Sieg im Stade Roland Garros in seiner Karriere. Der 25-Jährige bekommt es nun mit dem Amerikaner Reilly Opelka zu tun.

Alexander Zverev bei French Open in Paris in Runde drei

PARIS: Alexander Zverev hat bei den French Open als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Der 24-Jährige setzte sich am Mittwoch in Paris gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) durch und hatte dabei nur zeitweise ein paar Probleme. In der ersten Runde hatte Zverev im deutschen Tennis-Duell mit dem Qualifikanten Oscar Otte noch über fünf Sätze gehen müssen. Dieses Mal blieb er ohne Satzverlust und verwandelte nach 2:21 Stunden seinen ersten Matchball. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es die deutsche Nummer eins am Freitag mit dem Serben Laslo Djere zu tun.

Flensburg hofft nach 33:30 über Magdeburg weiter auf den Titel

FLENSBURG: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt behalten ihre vierte deutsche Meisterschaft weiter im Blick. Am Mittwoch blieb die SG mit dem 33:30 (13:16) gegen den SC Magdeburg auch im 54. Bundesliga-Heimspiel in Serie ungeschlagen und verkürzte den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer THW Kiel auf einen Punkt. Im Abstiegskampf feierte der HBW Balingen-Weilstetten mit dem 32:30 (12:15) über die indisponierten Rhein-Neckar Löwen einen wichtigen Sieg.

FC Ingolstadt trennt sich von Aufstiegscoach Oral

INGOLSTADT: Der FC Ingolstadt trennt sich überraschend von Aufstiegscoach Tomas Oral. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird die Zusammenarbeit nicht mehr verlängert. Dies sei «einvernehmlich nach dem Austausch zwischen sportlicher Leitung, Geschäftsführung und Trainer Tomas Oral» beschlossen worden. Zunächst hatte der «Donaukurier» über die Personalie berichtet. In Sachen Nachfolge wollen sich die Verantwortlichen «Zeit nehmen». Der 48-jährige Oral hatte die Ingolstädter bei seinem dritten Engagement erst am Sonntag in der Relegation zurück in die 2. Bundesliga geführt.

Vagnoman verpasst U21-Abschlusstraining - Kuntz: Vorsichtsmaßnahme

SZEKESFEHERVAR: Fußball-Profi Josha Vagnoman vom Hamburger SV hat das Abschlusstraining der deutschen U21-Nationalmannschaft vor dem EM-Halbfinale gegen die Niederlande angeschlagen verpasst. Der Rechtsverteidiger fehlte als einziger Profi in der Einheit der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Stadion in Szekesfehervar am Mittwochnachmittag. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, sagte Kuntz, der die Blessur Vagnomans nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Dänemark einen «Ganzkörperkrampf» nannte. Der 20-Jährige war in den bisherigen EM-Partien Stammspieler in der Vierer-Abwehrkette.

Dank Haaland: Norwegen gewinnt Test gegen Luxemburg

MÁLAGA: Dank BVB-Torjäger Erling Haaland hat Norwegens Fußball-Nationalmannschaft einen späten Testspiel-Sieg gegen Außenseiter Luxemburg erkämpft. Beim 1:0 (0:0) im spanischen Málaga traf der 20 Jahre alte Stürmer am Mittwoch erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit und beendet damit seine Torflaute in Länderspielen: Seit Oktober hatte der wuchtige Angreifer von Borussia Dortmund in seinen vergangenen vier Einsätzen für die Skandinavier nicht mehr getroffen. Gegen Luxemburg feierte Haaland nun sein siebtes Tor im elften Länderspiel. Norwegen hat sich nicht für die in gut einer Woche beginnende Fußball-EM qualifiziert.

Rummenigge «irritiert»: Über größere Zuschauerzahlen diskutieren

MÜNCHEN: Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen hat der scheidende FC-Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge an die Politik appelliert, wieder mehr Zuschauer zuzulassen. Dem «Kicker» sagte der 65-Jährige, er sei «äußerst irritiert, dass die Rückkehr-Konzepte für die Zuschauer nicht analog zu den Inzidenzwerten vorangetrieben werden». So liege der Inzidenzwert aktuell in München unter 30. «Da müssen wir über größere Zuschauerzahlen auch offen diskutieren», verlangte Rummenigge. In der Münchner Allianz Arena finden bei der anstehenden Europameisterschaft zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Dort sollen nach dem Willen der Europäischen Fußball-Union UEFA jeweils mindestens 14.500 Zuschauer im Stadion sein dürfen.

DFB-Auswahl 1:1 im EM-Testspiel gegen Dänemark

INNSBRUCK: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen möglichen Sieg im vorletzten Länderspiel vor der anstehenden Europameisterschaft verpasst. Gegen Dänemark spielte die DFB-Auswahl am Mittwochabend in Innsbruck 1:1 (0:0). Florian Neuhaus sorgte in der 48. Minute für die Führung, der Leipziger Yussuf Poulsen glich für die Dänen in der 71. Minute aus. Die von Bundestrainer Joachim Löw zurückgeholten Thomas Müller und Mats Hummels standen in der Startformation. Die EM-Generalprobe gibt es am kommenden Montag in Düsseldorf gegen Lettland. Erster Vorrundengegner ist am 15. Juni in München Weltmeister Frankreich.

Frankreich und England gewinnen Testspiele vor Fußball-EM

NIZZA/MIDDLESBROUGH: Fußball-Weltmeister Frankreich hat sich 13 Tage vor dem EM-Auftakt gegen Deutschland in einem Testspiel gegen Wales mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Für die Auswahl von Nationaltrainer Didier Deschamps trafen am Mittwochabend in Nizza Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain (35. Minute) sowie die Barcelona-Profis Antoine Griezmann (48.) und Ousmane Dembélé (79.). Karim Benzema scheiterte mit einem Handelfmeter am walisischen Keeper Danny Ward (27.). Kurz zuvor hatte der Handspielsünder Neco Williams die Rote Karte gesehen. Frankreich trifft am 15. Juni in seinem ersten EM-Spiel in München auf die DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw. Auch Englands Nationalmannschaft feierte mit 1:0 (0:0) gegen Österreich einen Heimsieg, Ex-Europameister Niederlande musste gegen Schottland mit einem 2:2 (1:1) zufrieden sein.