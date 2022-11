TRAT: Koh Mak in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand wurde von der Green Destinations Foundation im Ranking der „Top 100 Destination Sustainability Stories 2022“ gelistet.

Vertreter der Dasta (Designated Areas for Sustainable Tourism Administration) nahmen die Anerkennungsurkunde kürzlich in Athen, Griechenland, entgegen. Koh Mak wurde von der Dasta zu einem Modellgebiet für die Kreislaufwirtschaft ernannt.



Die Anerkennung durch die Green Destinations Foundation und andere Tourismusverbände wie die ITB Berlin, Travellife, das ASEAN Ecotourism Network und Ecotourism Australia ist ein solider Beweis für bewährte Praktiken im Bereich der Nachhaltigkeit.



Ebenfalls auf der Liste stehen in diesem Jahr das Dorf Ban Huai Pu Kaeng in der Provinz Mae Hong Son in Thailands Norden, die Sapphaya Old House Market Community in Chai Nat in der Zentralregion des Königreichs sowie Sentosa in Singapur, Nijmegen in den Niederlanden, die Städte Akane und Otsu in Japan und die Normandie in Frankreich.