Nach Terroranschlag in Südfrankreich mit vier Toten startet Prozess

PARIS: Sechs Jahre nach einem islamistischen Anschlag in Südfrankreich mit vier Toten beginnt in Paris am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau aus dem Umfeld des Attentäters. Fünf von ihnen, darunter die Freundin des Täters, müssen sich wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Den Angeklagten drohen bis zu 30 Jahre Haft. Der Prozess soll Ende Februar enden.

Im März 2018 hatte ein 25-jähriger islamistischer Attentäter in der Region von Carcassonne bei mehreren Attacken vier Menschen erschossen - darunter einen Polizisten, der sich als Austauschgeisel zur Verfügung gestellt hatte. Der Beamte wurde später als Held gefeiert, er habe weitere Todesopfer verhindert, hieß es. 16 Menschen wurden bei den Attacken verletzt. Die Polizei tötete den Angreifer, der sich in einem Supermarkt in dem kleinen Ort Trèbes verschanzt hatte.