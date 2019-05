Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat die Gemeindeverwaltung von Na Jomtien angewiesen, ihr Abwasser in die zentrale Kläranlage von Pattaya umzuleiten, um die Einleitung von ungeklärtem Abwasser ins Meer zu beenden.

Trotz der Warnung der Stadt gehen wieder Touristen am Strand nahe der Soi 8 schwimmen, nachdem weniger schwarzes Abwasser ins Meer fließt. Ein Dorfvorsteher, der in der Nähe des Schleusentors am Abwsssertunnel an der Soi 8 wohnt, sagte „Nation TV“, bis zu 90 Prozent der Abwässer kämen aus Haushalten, Restaurants und Hotels der Gemeinde. Die Abwässer würden ungeklärt ins Meer eingeleitet, weil keine Kläranlage zur Verfügung stünde. Pattayas Stadtverwaltung will bei der Lösung des Problems behilflich sein, während Beamte das Abwasser in Na Jomtien untersuchen und seine Quellen ermitteln. Die Gemeindeverwaltung Na Jomtien hat ein dringendes Treffen einberufen, um das Problem der Umweltverschmutzung zu lösen.