Written by: Björn Jahner | 22/03/2020

HUA HIN: Seit einem Jahr hat es sich die gemeinnützige Organisation „Keep Hua Hin Clean“ zur Aufgabe gemacht, das königliche Seebad von unachtsam entsorgtem Unrat zu befreien und das Müllbewusstsein der Bevölkerung zu schärfen.

Dafür treffen sich die Freiwilligen in regelmäßigen Abständen für eine Stunde, zumeist an Wochenenden, um einen zuvor bekanntgegebenen Ort von Müll zu befreien. Eine lobenswerte Aktion, die in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten auch richtig Spaß macht. Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Weitere Informationen zu „Keep Hua Hin Clean“ und die nächs­ten Termine und Treffpunkte für das kollektive Müllsammeln erfährt man auf Clean Hua Hin.