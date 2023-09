Von: Björn Jahner | 16.09.23

BANGKOK: Vier große Partner aus der thailändischen Tourismus- und Transportbranche – Bualuang Travel and Service, Chao Phraya Tourist Boat, Elephant Go Go und First Transport – haben sich zusammengeschlossen und den „Bua Airport Express“ ins Leben gerufen, einen Busservice, der den internationalen Flughafen Suvarna­bhumi mit über 500 Hotels in Bangkok verbindet.

Dieser Service soll bequeme und kostengünstige Reisemöglichkeiten für nur 180 Baht pro Fahrt bieten und drei Routen durch die Stadt abdecken: Sathon–Mahanakon Tower–MBK Center; Yaowarat–Chinatown–Saochingcha und Asok–Sukhumvit–EmQuartier–Thong Lor, einschließlich verschiedener Touristenattraktionen und Einkaufszentren.



Der Service erlaubt es den Fahrgästen, bis zu zwei Gepäckstücke an Bord zu nehmen, und die Busse haben eine Kapazität von 31 und 44 Plätzen.



Der „Bua Airport Express“-Service ist täglich von 07.00 bis 19.00 Uhr an den Schaltern im 1. Stock des internationalen Flughafens Suvarnabhumi in der Nähe der Gates 7 und 8 erhältlich.



Weitere Informationen zu Routen und Fahrplänen finden Sie unter Elephant Airport Express. Auskunft unter der Rufnummer 069-771-1234.