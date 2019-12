Mit Bangkok Air nach Sihanoukville

Von: Björn Jahner | 12.12.19



THAILAND: Nach Thai AirAsia nimmt am 10. Januar 2020 nun auch Bangkok Airways die kambod­schanische Hafenstadt Sihanoukville in ihren Flugplan auf.

Während die thailändische Billigflugkonkurrenz die Route ab dem Bang­koker Don Mueang Airport bedient, startet die Boutique Airline vom Suvarnabhumi International Airport, wo sich Passagiere der Airline die Wartezeit bis zum Abflug wie gewohnt in der Bangkok Airways Boutique Lounge mit kostenlosen Snacks, Getränken, Zeitschriften und Wi-Fi-Internet verkürzen können. Der Hinflug erfolgt täglich um 11.55 Uhr, Landung in Sihanoukville um 13.40 Uhr; der Rückflug um 14.15 Uhr, Landung in Bangkok um 15.55 Uhr. Die Flugzeit beträgt eine Stunde und 45 Minuten. Auch wenn sich Kambodschas Casino-Hochburg derzeit als eine gigantische Baustelle präsentiert, um ein zweites Macao aus dem Boden zu stampfen, dient Sihanoukville als Ausgangspunkt für die paradiesischen Eilande Koh Rong (im Bild) und Koh Rong Samloem.



Infos: Bangkok Airways. Hotel- und Flugbuchung inklusive deutschsprachiger Beratung bei Esther Kaufmann von My Office 4 Travel, siehe Anzeige unten!