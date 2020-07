PATTAYA: Je weiter die Zeit seit dem letzten im Inland verzeichneten Corona-Fall voranschreitet, desto mehr scheint sich die Bevölkerung Pattayas in Sicherheit zu wiegen, was sich in der Zunahme der Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln widerspiegelt.

So sticht ins Auge, dass deutlich weniger Einheimische – aber auch ausländische Residenten – einen Nasen-Mund-Schutz tragen, wenn sie den Fuß vor die Tür setzen. Auch in öffentlichen Lokalitäten, die eigentlich strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften zur Covid-19-Unterdrückung unterliegen, zum Beispiel auf Lebensmittel- und Frischemärkten, wird die Einhaltung der Regeln von den Verantwortlichen nur noch selten sichergestellt. Zwar stehen an den Eingängen Behältnisse mit Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis für die Besucher bereit, doch in den meisten Fällen keine Person mehr, die das Reinigen der Hände überwacht oder das obligatorische Temperatur-Screening durchführt.