Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.20

CHIANG MAI: Natthaphat „May" Phongpraphan, eine 27-jährige Studentin der Geowissenschaften an der Mahidol-Universität in Kanchanaburi, wurde am Sonntagabend im Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre zur 52. Miss Thailand gekürt.

Neben einem Geldpreis in Höhe von einer Million Baht erhielt die Gewinnerin eine Diamant-Tiara, einen geschmückten Staffelstab sowie ein von der Universität der Thailändischen Handelskammer gesponsertes Stipendium bis zur Promotion im Gesamtwert von 2,5 Millionen Baht. Die neue Miss Thailand wird auch als Kulturbotschafterin fungieren, um Thailands Image und seinen Tourismus weltweit zu fördern.