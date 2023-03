Meloni verteidigt Behörden bei Bootsunglück

ROM/ABU DHABI: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Polizei und die Küstenwache für deren Vorgehen in der Nacht des Schiffsunglücks mit Dutzenden toten Migranten verteidigt. Knapp eine Woche nach dem Unfall vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien sagte Meloni am Samstag: «Unsere Behörden wurden von Frontex nicht wegen einer Notsituation kontaktiert.» Die europäische Grenzschutzbehörde Frontex hatte das Holzboot am Abend des 25. Februar von einem Flugzeug aus erfasst und die Sichtung nach Rom gemeldet. Wenige Stunden später sank das Boot bei hohem Wellengang.

Meloni unterstrich vor Reportern im Rahmen einer Reise in Abu Dhabi: «Uns wurde nicht gemeldet, dass dieses Boot einen Schiffbruch riskiert.» Rom erklärte bereits, dass deshalb in jener Nacht nicht die Küstenwache - und deren für Notfälle ausgestatteten Schiffe - sondern die für Grenzangelegenheiten zuständige Finanzpolizei ausgerückt war. Bei hohem Seegang aber kehrten deren zwei Schiffe schnell zurück in den Hafen, ohne das Migrantenboot entdeckt zu haben.

Wegen der Vorkommnisse ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Meloni erklärte sich «ein bisschen getroffen» von der Kritik, dass Italien bewusst geschlampt hätte in jener Nacht. «Gibt es in diesem Land jemanden, der wirklich meint, dass diese Regierung bewusst mehr als 60 Leute sterben ließ, darunter Kinder?», fragte sie. «Glaubt denn jemand, die Regierung hätte 60 Menschen retten können und darunter ein Kind von etwa drei Jahren, dessen Leiche wir heute erst gefunden haben, es dann aber nicht machte? Ich bitte euch...!»

Während Meloni in Abu Dhabi sprach, fanden Suchmannschaften an einem Strandabschnitt mehrere Kilometer vom Unglücksort entfernt den leblosen Körper eines Jungen. Am Morgen war schon die Leiche eines anderen Kindes angespült worden. Die Opferzahl stieg damit auf 70, wie ein Kommandant der Carabinieri auf Anfrage bestätigte. Es werden noch weitere Menschen vermisst; rund 80 Leute überlebten das Unglück.

Zur Kritik, dass Meloni bislang nicht selbst an den Unglücksort gereist ist, sagte die Regierungschefin, dass schon am ersten Tag nach der Katastrophe der zuständige Innenminister in Kalabrien gewesen sei. Zuletzt besuchte zudem Staatspräsident Sergio Mattarella den Ort Crotone, wo die Toten in Särgen in einer Sporthalle aufgebahrt sind. Meloni kündigte an, in jener Gegend eine der nächsten Sitzungen des Ministerrats abhalten und dort über Migration sprechen zu wollen.