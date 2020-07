Mehrere leicht Verletzte bei Zugkollision in Schweizer Tunnel

OBERWALD: Bei einer Zugkollision in einem Tunnel im Schweizer Kanton Wallis sind nach ersten Angaben mehrere Menschen leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich, als ein Autozug mit 15 Fahrzeugen in dem Tunnel in der Nähe von Oberwald in einen Regionalzug fuhr, teilte die Matterhorn Gotthard-Bahn mit, die die Strecke bedient. In dem Regionalzug seien 30 Reisende unterwegs gewesen. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Der Betrieb wurde auf der Strecke vorerst eingestellt.