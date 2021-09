EILMELDUNG - BANGKOK: Ab Freitag (1. Oktober) dürfen weitere Geschäftsbereiche wieder öffnen, die nächtliche Ausgangssperre und die Quarantänezeiten werden verkürzt und die Zahl der Pilotgebiete für die Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus erhöht.

Das „Centre for Covid-19 Situation Administration“ (CCSA) der Regierung unter dem Vorsitz des Premierministers hat auf seiner Sitzung am Montag entsprechende Beschlüsse gefasst.

Lockerungen in „dunkelroten Zonen“

Die gelockerten Seuchenschutzmaßnahmen gelten für die 29 Provinzen, die zu „dunkelroten Zonen“ mit maximaler und strenger Seuchenschutzkontrolle erklärt wurden. Sie sollen am kommenden Freitag in Kraft treten.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana sagte gegenüber der Presse, die CCSA habe den Ausnahmezustand zur Bekämpfung von Covid-19 bis zum 30. November verlängert und die nächtliche Ausgangssperre in den dunkelroten Zonen um eine Stunde verkürzt. Sie gilt dann von 22.00 Uhr (bisher 21.00 Uhr) bis 04.00 Uhr. Sie werde noch mindestens 15 Tage in Kraft bleiben, informierte Khun Thanakorn.

Einkaufszentren und Geschäfte dürfen ab Freitag bis 21.00 Uhr öffnen – eine Stunde länger als bisher.

Das CCSA genehmigte die Wiedereröffnung von Schönheitssalons, Schönheitskliniken, Massage- und Wellness-Salons sowie Kinos. Auch Livemusik in Restaurants wurde genehmigt.

Ab kommenden Freitag dürfen Kindergärten, Bibliotheken, Museen, Lernzentren sowie Maniküre- und Tattoostudios wieder öffnen.

Weiterhin keine Kongresse und kein Nachtleben

Weiterhin geschlossen bleiben Messe- und Kongresszentren sowie Bars, Nachtclubs und andere Unterhaltungseinrichtungen des Nachtlebens.

Sporthallen (Indoor) dürfen ab Freitag bis 21.00 Uhr geöffnet werden, und es können auch Wettkämpfe veranstaltet werden, allerdings ohne Zuschauer. In Freiluftstadien darf die Zuschauerkapazität 25 Prozent nicht übersteigen.

Kürzere Quarantäne für geimpfte Reisende

Die Quarantänezeit wird ab Freitag für vollständig geimpfte ausländische Reisende von 14 auf sieben Tage reduziert. Für Besucher, die nicht vollständig geimpft sind, beträgt die Quarantänezeit 10 Tage bei der Einreise auf dem Luft- und Wasserweg sowie 14 Tage bei der Einreise auf dem Landweg. Aktivitäten in den Quarantäneeinrichtungen sind erlaubt.

Ab diesem Freitag erlaubt die Regierung ausländischen Touristen den Besuch von Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in der Provinz Surat Thani, Khao Lak und Koh Yao in der Provinz Phang-nga sowie Koh Phi Phi, Koh Ngai, Railay, Khlong Mueang und Thap Khaek in der Provinz Krabi.

Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin und Pattaya öffnen sich am 1. November

Ab dem 1. November wird die touristische Wiedereröffnung auf den Großraum Bangkok, Krabi und Phang-nga sowie Teile von Prachuap Khiri Khan (Hua Hin und Nong Kae), Phetchaburi (Cha-am), Chonburi (Pattaya, Bang Lamung, Jomtien und Bang Saray), Ranong (Koh Phayam), Chiang Mai (Mae Rim, Mae Taeng, Muang und Doi Tao), Loei (Chiang Khan) und Buriram (Muang/ Stadt) ausgeweitet.

Der Regierungssprecher sagte, dass Hotels zu einem späteren Zeitpunkt die Genehmigung erhalten werden, ihre touristischen Aktivitäten in Vorbereitung auf die Wiedereröffnung des Landes wieder aufzunehmen.