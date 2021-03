Von: Björn Jahner | 07.03.21

PATTAYA: Um Pattayas Schlüsselstellung als Zentrum für Tagungs- und Qualitätstourismus im entstehenden „Eastern Economic Corridor“ (EEC) voranzutreiben, berief der Bürgermeis­ter der Ostküstenmetropole Sonthaya Khunpluem alle führenden Beamten der relevanten Behörden und Vertreter des Unternehmertums zu einer Sitzung auf der die verschiedenen EEC-Projekte vorgestellt wurden.

Der Sonderentwicklungsplan in den drei EEC-Provinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong zielt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, um die Lebensqualität für die Einwohner und Besucher Pattayas langfristig zu erhöhen. Zu den geplanten Projekten gehört unter anderem der Bau eines fünfstöckigen Parkhauses auf dem Areal der öffentlichen Parkanlage Lan Pho in Naklua für Besucher des Fischmarktes, die gegenwärtig insbesonders an Wochenenden und Feiertagen nur schwer einen Parkplatz finden. Auch der Marktbereich an sich soll umfangreich aufgewertet werden. Mit dem Schwerpunkt auf Souvenirs und lokalen Produkten soll das Einkommen der Bevölkerung in Naklua nachhaltig erhöht und die alte Fischereigemeinschaft zu einer wichtigen Sehenswürdigkeit Pattayas entwickelt werden.

Weitere geplante Projekte sind die Aufwertung aller Strände in Pattaya und Jomtien. So sollen unter anderem mehr Grün- und Aktionsflächen entstehen, sowie moderne Sanitär- und Versorgungsanlagen errichtet werden. „Neo Pattaya“, so der Projektname für die Neuausrichtung der Stadt, soll nicht nur ein besserer Ort für Touris­ten werden, sondern auch für die Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten. Neben der Altstadt von Naklua und den Stränden sind auch umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen in der Walking Street, am Hafen Bali Hai, auf dem Khao Thap Phraya und auf Koh Larn vorgesehen.