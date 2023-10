Medizin-Nobelpreis an mRNA-Forschende Kariko und Weissman

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.23

STOCKHOLM: Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Kariko und den US-Amerikaner Drew Weissman für Grundlagen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19.

Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.