Von: Björn Jahner | 13.02.20

HUA HIN: Bei Einheimischen sowie Touristen gleichermaßen großer Beliebtheit erfreut sich die „Sapphan Pla Hua Hin Walking Street“, die jedes Wochenende – freitags, samstags und sonntags – von 16 Uhr bis Mitternacht auf dem Fischereipier Saphan Pla veranstaltet wird.

Die verkehrsfreie Schlemmermeile über dem Wasser verfolgt das Ziel, das Tourismusgeschäft anzukurbeln sowie den Fischern des königlichen Seebads eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, ihren Fang direkt beim Verbraucher abzusetzen. An vielen kleinen Essensständen, Straßenküchen und Food Trucks wird neben jeder Menge fangfrischem Meeresgetier thailändisches Street-Food in Hülle und Fülle zum kleinen Preis angeboten, sowie auch westliche Speisen. Am Ende der Landungsbrücke kann man es sich nach dem Schlemmershopping an Tischen und Stühlen bequem machen, die zuvor gekauften Leckerbissen vertilgen und das Unterhaltungsprogramm mit Musik und Tanz genießen.

