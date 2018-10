Von: Björn Jahner | 28.10.18



PHUKET: Vom 1. bis 5. November wird auf Phuket das „Phuket Harmony World Puppet Festival 2018“ in verschiedenen Lokalitäten ausgerichtet. Mit den Aufführungen soll die lange Tradition des Marionettentheaters auf der Ferieninsel, „kalay“ genannt, ins Bewusstsein geholt und der Tourismus der Provinz gefördert werden.

Das Festival findet nach dem „Harmony World Puppet Carnival“ in Bangkok im Jahr 2014 und dem „Thailand Harmony World Puppet Festival 2017“ in Kanchanaburi zum dritten Mal statt und erfolgt in diesem Jahr unter zwei Thematiken: „Marionetten am Strand“ und „Straßen-Marionettentheater“. Mehrere thailändische sowie über 30 internationale Puppenspieler aus Portugal, der Ukraine, Russland, Bulgarien, Argentinien, den Niederlanden, Frankreich den ASEAN-Staaten und aus vielen weiteren Ländern werden den Zuschauern ihr Talent unter Beweis stellen.



Puppen auf dem Catwalk

Am 2. November erfolgt ein Marionettentheater am Patong Beach, während im Einkaufszentrum Jungceylon ein Catwalk errichtet wird, auf dem die Eröffnungszeremonie, ein Ausblick auf das Showprogramm und die Vorstellung der verschiedenen Teams geboten werden.



Parade über die Thalang Road

Zu den Höhepunkten zählt eine sehenswerte Parade mit 59 thailändischen und ausländischen Puppenspielergruppen, die am 3. und 4. November über die Thalang Road zieht. An allen Veranstaltungstagen werden Marionettenaufführungen im Hai Leng Dragon Park, Phuket Thai Hua Museum und in der Limelight Avenue Phuket Shopping Mall angeboten. Abgerundet wird das Festival mit einer Marktmeile mit Essensständen.