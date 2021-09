HUA HIN: Die Polizei hat einen thailändischen Mann festgenommen, der seine Frau im Parkhaus des Einkaufszentrums Market Village in Hua Hin erschossen haben soll.

Die Polizei wurde am Sonntag (12. September) gegen 16.30 Uhr über den Mord in der zweiten Etage des Parkhauses der bekannten Shopping Mall informiert. Als die Beamten den Tatort erreichten, fanden sie die Leiche des 31-jährigen Opfers aus Pranburi in einem weißen Honda vor. Sie hatte eine tödliche Schusswunde im Kopf erlitten.

Die Polizei verhaftete später ihren 45 Jahre alten Ehemann, der nach Angaben der Polizei in Hua Hin als Gemüselieferant für Hotels arbeitet.

Nach Polizeiangaben habe sich das Paar häufig um Geld gestritten.

Der Verdächtige sagte der Polizei, dass er und seine Frau das Market Village besucht hätten, sich aber erneut über ihre geringen finanziellen Mittel stritten.

Der Mann gestand, dass er seine Frau aus dem Wagen zog und sie aus nächster Nähe erschoss, als der Streit eskalierte. Die Waffe habe er erst kürzlich für 30.000 Baht online erworben, sagte der mutmaßliche Täter bei seiner Vernehmung.

Er habe dann die Autotür verschlossen und sei mit einem Motorradtaxi nachhause gefahren, so der Mann.

Er fügte hinzu, dass er dann versucht habe, sich selbst zu töten. Sein Bruder konnte ihn jedoch vom Freitod abhalten.

Der Mann befindet sich bis zu seiner Verhandlung im Gefängnis der Polizeistation Hua Hin und wird soll Mord angeklagt werden.