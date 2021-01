Männliche Leiche auf der Koh Larn gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.21

PATTAYA: In einem Waldstück auf der Pattaya vorgelagerten Insel Larn wurde die Leiche eines Mannes an einem Baum hängend gefunden. Er ist noch nicht identifiziert worden.

Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen Ausländer handeln, um einen Farang. Die Ermittler warten auf die Obduktion und die Feststellung der Todesursache. Die Leiche wurde am Samstagabend bei Sonnenuntergang von einem Wanderer entdeckt, der um 19 Uhr die Polizei alarmierte. Die Leiche hing an einer Krawatte in einer Schlucht an einem Baum, auf halber Höhe eines Hügels in Richtung des Schreins Pho Thong. Offenbar war der Mann schon seit über einer Woche tot.