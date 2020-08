BANGKOK: Ein vierjähriges Mädchen wurde in einem Apartmenthaus auf der Toilette sitzend von einer Schlange gebissen.

Um etwa 5 Uhr morgens nahm die Mutter das Kind mit auf die Toilette und setzte es auf den Sitz. Als sie es abhob, kam eine Schlange aus der Schüssel und biss das Mädchen in den Hintern. Durch die Schreie seiner Frau alarmiert, rannte der Ehemann zur Toilette und versuchte, das Gift aus der Wunde des Kindes zu saugen. Die Eltern brachten das Mädchen umgehend in ein Krankenhaus. Dort bestätigten Ärzte, dass sich kein Gift in der Wunde befand. Das Mädchen war durch den Vorfall jedoch traumatisiert und hatte Angst, zur Toilette zu gehen.

Die Mutter berichtete über den schrecklichen Vorfall in ihrem Apartment in der Nähe der Onnut BTS Skytrain und warnte andere Eltern. In Thailands Abwasserkanälen lauern Schlangen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach Menschen auf der Toilette gebissen haben.