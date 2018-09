PARIS (dpa) - Nach einer beispiellosen Terrorwelle in Frankreich soll es nach dem Willen von Staatspräsident Emmanuel Macron ein Museum für Terroropfer geben. Das kündigte Macron am Mittwoch in Paris bei einer Feier zur Erinnerung an Opfer des Terrorismus an.

Für einen Plan für die Erinnerungsstätte solle nicht gewartet werden, mahnte der Staatschef. Wo das Museum errichtet werden soll, blieb zunächst offen. Frankreich wird seit gut dreieinhalb Jahren vor einer islamistischen Terrorwelle erschüttert. Dabei wurden annähernd 250 Menschen aus dem Leben gerissen.