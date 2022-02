Machtkampf in Spaniens oppositioneller Volkspartei spitzt sich zu

Von: Redaktion (dpa) | 22.02.22

MADRID: Der Führungskrise in Spaniens konservativer Volkspartei (PP) hat sich drastisch zugespitzt. Nach ersten Rücktritten in der größten Oppositionspartei stellte am Dienstag auch der einflussreiche Parteisprecher José Luis Martínez Almeida sein Amt zur Verfügung. Gleichzeitig forderten die meisten Landesfürsten der PP von Parteichef Pablo Casado «dringende Lösungen» und die sofortige Einberufung eines außerordentlichen Parteitags.

In einem schmutzigen Machtkampf ringt Casado mit Madrids sehr beliebter Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso. Bei Kundgebungen in der Hauptstadt haben Tausende den Rücktritt des PP-Chefs gefordert.

Die 43 Jahre alte Regierungschefin der wirtschaftsstärksten spanischen Region Madrid warf der Parteispitze unter Casado vor, Korruptionsvorwürfe zu «fabrizieren», um sie zu «zerstören». Er wolle verhindern, dass sie die PP-Führung in der Hauptstadt anstrebe. Nach Medienanalysen könnte sie sogar beabsichtigen, den 41-Jährigen als PP-Chef abzulösen. Entsprechende Ambitionen bestritt Ayuso aber.

Casado, der den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez immer wieder aufs Schärfste kritisiert, ist innerhalb der eigenen Partei schon länger umstritten. Unter seinem 2018 übernommenen Vorsitz fuhr sie zum Teil die schlechtesten Wahlergebnisse ihrer Geschichte ein.

Auslöser für Ayusos offenen Bruch mit Casado waren Medienberichte über mutmaßliche Spionage der PP-Führung in Ayusos Umgebung, konkret gegen ihren Bruder. Der kassierte eine Provision für die Vermittlung eines Vertrags über 1,5 Millionen Euro, mit dem Madrid während der ersten Corona-Welle Masken anschaffte. Ayuso betonte mehrfach, alles sei völlig legal gewesen. Trotzdem leitete die Antikorruptionsbehörde am Dienstag eine Untersuchung ein.