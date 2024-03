Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

Ein Flugzeug der Königlich Thailändischen Luftwaffe landet inmitten von Smog, der durch hohe Konzentrationen von Feinstaub PM2,5 verursacht wird, auf dem internationalen Flughafen von Chiang Mai in Chiang Mai. Foto: EPA-EFE/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Trotz zunehmender Luftverschmutzung weigert sich die thailändische Regierung, Chiang Mai zum Katastrophengebiet zu erklären. Premierminister Srettha Thavisin betont, die Entscheidung ziele darauf ab, den Tourismussektor der Provinz zu schützen. Alternativlösungen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung werden derzeit geprüft.

Die thailändische Regierung hat beschlossen, Chiang Mai nicht zum Katastrophengebiet zu erklären, obwohl die Luftverschmutzung dort zunimmt. Diese Entscheidung wurde maßgeblich von der Sorge beeinflusst, dass eine solche Erklärung die Tourismusbranche der Provinz negativ beeinflussen könnte.

Der in Bangkok geborene Premierminister äußerte die Position seiner Regierung auf Plattform X und erklärte, dass die Erklärung der Provinz als Katastrophengebiet wahrscheinlich ausländische Touristen abschrecken würde, insbesondere jene, deren Versicherungspolicen Probleme in von Katastrophen betroffenen Regionen nicht abdecken. Er fügte hinzu, dass alternative Lösungen für das Problem der Luftverschmutzung erforscht werden, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu minimieren.

Regierung sucht Alternativlösungen

Darüber hinaus hat die Regierung zusätzliche Mittel für das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) bereitgestellt, um bei der Bekämpfung der die Region heimsuchenden Waldbrände zu helfen. Der 62-jährige thailändische Premierminister hob dies als beispiellosen Schritt hervor und erklärte, dass die genehmigten Mittel frühere Zuweisungen für Katastrophenhilfe übertreffen.

Trotz der Bemühungen der Regierung gibt es aufgrund der Weigerung, Chiang Mai als Katastrophengebiet zu bezeichnen, angesichts der sich verschlechternden Luftqualität, die die Provinz sogar unter die am stärksten verschmutzten Regionen der Welt brachte, heftige Kritik.

Kritik an Regierungsentscheidung

Die Entscheidung der Regierung hat jedoch Unterstützung bei den Reiseveranstaltern gefunden, von denen viele eine Katastrophenerklärung ablehnen, angesichts der möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Einwohner.

Panlop Sae Jiew, der Vorsitzende des Tourismusrates von Chiang Mai, teilte auf Facebook mit, dass zwischen dem 1. und 16. März über 52.000 Touristen in Chiang Mai ankamen, was über 1 Milliarde Baht in die lokale Wirtschaft brachte. Er äußerte Bedenken, dass der Tourismus einbrechen würde, wenn die Provinz zum Katastrophengebiet erklärt würde, während das Problem der Staubverschmutzung ungelöst bleibt.

Die Situation bleibt kritisch, mit schädlichen PM2.5-Schadstoffen, die in 42 Provinzen und allen 19 nördlichen Provinzen in hohen Konzentrationen von Feinstaubpartikeln nachgewiesen wurden. Mae Hong Son erlebte insbesondere einen Anstieg der Luftverschmutzung aufgrund von Waldbränden und verzeichnete am frühen Montagmorgen eine PM2.5-Konzentration von 294 Mikrogramm pro Kubikmeter, die höchste im Norden.

Auswirkungen auf die Gesundheit und Wirtschaft

Die Feinstaubpartikel PM2.5 sind bekannt dafür, ernsthafte Gesundheitsprobleme zu verursachen, darunter Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme. Die aktuelle Krise unterstreicht die Notwendigkeit effektiver Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Waldbrandbekämpfung, um die Gesundheit der Bürger und die Stabilität der Wirtschaft zu schützen.