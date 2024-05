Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.24

APPEN: Bei einem Unfall eines Linienbusses sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Bus kam am frühen Mittwochmorgen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers des Busfahrers zwischen Appen und Moorrege (Schleswig-Holstein) von der Straße ab und rutschte in einen Graben, wie die Polizei mitteilte. Vier Fahrgäste seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Wenige weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben einen Schock. Zunächst hatte die Polizei von fünf Menschen gesprochen, die leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden waren.

21 Betroffene mussten nach einer Überprüfung vor Ort nicht weiter behandelt werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Den Angaben zufolge befanden sich zum Unfallzeitpunkt nach dem bisherigen Erkenntnisstand ungefähr 25 Fahrgäste und der Fahrer im Bus.

Da die Zahl der Verletzten zunächst nicht bekannt war, waren nach Angaben der Feuerwehr zunächst gut 20 Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Hubschrauber und mehr als 60 Einsatzkräfte aus dem Kreis Pinneberg sowie aus Hamburg vor Ort. Die Straße (L106) war wegen der Bergungsarbeiten bis etwa 8.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.