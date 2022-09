Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.22

PHUKET: Die Behörden von Phuket haben vier Betrieben, die den Layan Beach illegal besetzt halten, einen letzten Räumungsbescheid zugestellt. Nachdem eine Reihe von Bescheiden aus dem Jahr 2017 ignoriert worden war, müssen nun bis Ende des Monats alle Bauten auf drei Kilometern öffentlichem Land entfernt werden. Mehrere Unternehmen sind seit Jahren illegal auf 178 Rai Strandabschnitt tätig.

Der Direktor des Phuket Legal Execution Office sagte, sein Büro habe gestern offizielle Räumungsbescheide zugestellt, und trotz jahrelanger Bitten und Aufforderungen, die Geschäfte zu schließen, werde man dieses Mal nicht nachgeben. Der Termin wurde festgelegt, und wenn die Gebäude nicht bis zum 30. September geräumt sind, wird die Behörde sämtliche Gebäude entfernen.

Die Aushänge wurden an vier verschiedenen Orten angebracht, und die Geschäftsinhaber am beliebten Strand von Phuket haben keine Möglichkeit mehr, die Räumung anzufechten. Der Direktor sagte, dass nach vier Jahren, in denen sie vor Gericht gekämpft und Berufung eingelegt haben, und nach zahlreichen Beschwerden über die illegale Landnahme, die Zeit für die Unternehmen am Layan Beach endgültig abgelaufen ist. Der Abriss soll bis zum 30. September oder am nächsten Werktag abgeschlossen sein.

Im Jahr 2017 entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Unternehmen, die dieses Grundstück nutzen, als Eingriff in staatliches Eigentum betrachtet werden. Das Department of Special Investigation stellte allen Unternehmen am Strand von Phuket Räumungsbescheide zu, aber nicht alle kamen dem nach.

In den vergangenen vier Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, die verbleibenden Geschäfte am Layan-Strand zu räumen. Letztes Jahr erließ der Präsident der Cherng Talay Tambon Administration Organisation im Juni eine siebentägige Räumungsanordnung. Es wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen und die Geschäfte blieben bestehen.

Der Bürgermeister wurde im Dezember abgewählt und die gestrigen Maßnahmen wurden vom neuen Bürgermeister zusammen mit dem stellvertretenden Gouverneur von Phuket, Anupap Rodkwan Yodrabam, und dem Leiter des Landamtes von Phuket, der die Räumungsbescheide aushängt, mit dem Einverständnis des Gouverneurs von Phuket, Narong Woonciew, eingeleitet.