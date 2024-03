Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.24

LANY, die Band hinter den Hits wie „Malibu Nights“ und „ILYSB“, kehrt im Oktober für ein spektakuläres Konzert in der Impact Challenger Halle in Bangkok zurück, um ihre Fans erneut zu begeistern und unvergessliche Momente z... Foto: Facebook/Lany

BANGKOK: Die Rückkehr von LANY nach Bangkok steht bevor. Live Nation Tero gab am Sonntag die Ticketpreise bekannt. Das Konzert findet im Impact Challenger Hall am 6. Oktober 2024 statt.

Die amerikanische Pop-Rock-Band LANY wird im Rahmen ihrer Asientournee „a beautiful blur“ zur Förderung ihres gleichnamigen neuesten Albums, das letzten September veröffentlicht wurde, in Bangkok auftreten. Die Tickets für das Konzert, das in der Impact Challenger Halle stattfinden wird, variieren im Preis zwischen 2.300 und 11.500 Baht und können ab dem 15. März ab 10 Uhr online erworben werden. Für LANY-Fanclubs, Mastercard-Inhaber und Live Nation Tero-Mitglieder gibt es bereits früher die Möglichkeit, im Vorverkauf Tickets online zu kaufen, beginnend ab Montag.

Bitte beachten Sie, dass Tickets nur von der autorisierten Webseite Thaiticketmajor-Verkaufsstellen gekauft werden sollten, um sicherzustellen, dass Sie echte Eintrittskarten erhalten und Betrug vermieden wird.



Die Bedeutung von LANY für Bangkok

Dies wird das sechste Mal sein, dass LANY seit ihrem Debüt im Jahr 2017 in Bangkok auftritt. Das Konzert ist Teil der Asientournee der Band, die auch in anderen asiatischen Städten wie Singapur, Tokio und Seoul Station machen wird.

LANY, ein Akronym für „Los Angeles New York“, wurde 2014 in Nashville gegründet und erlangte Bekanntheit durch Tracks, die sie auf dem Audio-Streaming-Dienst SoundCloud hochluden. Die Band besteht aus dem Frontmann Paul Jason Klein, der auch als Gitarrist fungiert, und dem Schlagzeuger Jake Clifford Goss. Sie sind am besten bekannt für Hits wie „Malibu Nights“, „ILYSB“ und „Cause You Have To.“

Einblick in die Tournee „a beautiful blur“

LANYs einzigartiger Stil und ihre Fähigkeit, emotionale Tiefe in ihrer Musik zu vermitteln, haben sie zu einer der gefragtesten Bands in der Pop-Rock-Szene gemacht. Ihre Texte, die oft von Liebe, Verlust und Sehnsucht handeln, resonieren stark bei ihrem Publikum. Mit jedem Album und jeder Tournee hat die Band ihre musikalische Reichweite und ihren Einfluss erweitert, was ihre Auftritte zu einem Muss für Fans auf der ganzen Welt macht.