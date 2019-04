Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.19

PATTAYA: Mit einem ambitionierten Plan will die Stadt gegen die ständigen Überschwemmungen bei Starkregen vorgehen.

Der Plan soll nach Angaben von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem so schnell wie möglich umgesetzt werden, das heißt in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Der Plan muss jetzt von der Regierung genehmigt werden, die auch die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen muss. Für den Hochwasserschutz sind die Verlegung neuer Kanalrohrsysteme, größere Entwässerungsleitungen und fünf Meter hohe Drainagetunnel vorgesehen. Sie sollen östlich der Eisenbahnstrecke sowie an der Sukhumvit Road, der Thepprasit Road und der 3rd Road am Restaurant Mum Aroy das Wasser auffangen und ins Meer leiten.