PATTAYA: Im Einkaufszentrum Central Pattaya an der Beach Road findet heute (11. September 2022) das Finale des „CISW Cann Festival Thailand 2022“ statt.

Foto: Central Pattaya

Das in dieser Form größte Cannabisfestival des Königreichs bringt Cannabisfarmer, -patienten, -konsumenten und -interessierte zusammen und präsentiert eine große Leistungsshow der in Thailand noch jungen, aber boomenden Branche.

Foto: Central Pattaya

Auf einer großen Marktmeile werden sowohl Cannabispflanzen als auch jedes erdenkliche Zubehör zum Anbau oder Konsum der Pflanze, einschließlich Pfeifen und Bongs, angeboten sowie auch thailändische Kräuter, Marihuana, Lebensmittel und Getränke mit Cannabis sowie Kosmetika auf Cannabisbasis.

Foto: Central Pattaya

Zu den Höhepunkten gehört die Wahl der „Miss Cannabis Thailand 2022“.

Foto: Central Pattaya

Was vor einem Jahr in Anbetracht der drakonischen Strafen noch undenkbar war, der Cannabis-Kauf in der Öffentlichkeit, ist salonfähig geworden. Wer schon immer einmal Gras in einem Einkaufszentrum kaufen wollte, bekommt dazu heute im Erdgeschoss des Central Pattaya die Gelegenheit.

Foto: Central Pattaya

Mehr erfahren Sie beim Central Pattaya.