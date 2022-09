PATTAYA: Eine nasse Überraschung erlebten Nachtschwärmer in Pattaya am Sonntag (4. September 2022) in den Abendstunden.

Langanhaltende Starkregenfälle in der Nacht von Sonntag auf Montag hatten weite Teile der Stadt in reißende Flüsse verwandelt. Egal, ob auf der Sukhumvit Road, Beach Road, Second Road, Soi Buakhao oder Walking Street, die Touristenmetropole präsentierte sich einmal mehr als „Water World“.

Foto: Pattaya Watchdog

Da viele Straßen unpassierbar waren, hieß es für viele Menschen: Schuhe ausziehen, Hose hochkrempeln und durch das Wasser waten. Statt Motorradtaxis wünschten sich am Sonntag viele Menschen einen Jet-Ski!